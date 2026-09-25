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King Gizzard & The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Gumboot Soup
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730381
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Gumboot Soup
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Beginner's Luck, Greenhouse Heat Death, Barefoot Desert, Muddy Water, Superposition, Down The Sink, The Great Chain of Being, The Last Oasis, All Is Known, I'm Sleepin' In, The Wheel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beginner's Luck, Greenhouse Heat Death, Barefoot Desert, Muddy Water, Superposition, Down The Sink, The Great Chain of Being, The Last Oasis, All Is Known, I'm Sleepin' In, The Wheel

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Gumboot Soup
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Beginner's Luck, Greenhouse Heat Death, Barefoot Desert, Muddy Water, Superposition, Down The Sink, The Great Chain of Being, The Last Oasis, All Is Known, I'm Sleepin' In, The Wheel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beginner's Luck, Greenhouse Heat Death, Barefoot Desert, Muddy Water, Superposition, Down The Sink, The Great Chain of Being, The Last Oasis, All Is Known, I'm Sleepin' In, The Wheel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - Gumboot Soup (5400863162184) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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