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King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 3
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 4
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Sketches Of Brunswick East
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 3
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 4
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730379
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Характеристики

Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Sketches Of Brunswick East
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sketches Of Brunswick East I, Countdown, D-Day, Tezeta, Cranes, Planes, Migraines, The Spider And Me, Sketches Of Brunswick East II, Dusk To Dawn On Lygon Street, The Book, Journey To (S)Hell, Rolling Stoned, You Can Be Your Silhouette, Sketches Of Brunswick East III
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sketches Of Brunswick East I, Countdown, D-Day, Tezeta, Cranes, Planes, Migraines, The Spider And Me, Sketches Of Brunswick East II, Dusk To Dawn On Lygon Street, The Book, Journey To (S)Hell, Rolling Stoned, You Can Be Your Silhouette, Sketches Of Brunswick East III

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (5400863162160) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Sketches Of Brunswick East
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sketches Of Brunswick East I, Countdown, D-Day, Tezeta, Cranes, Planes, Migraines, The Spider And Me, Sketches Of Brunswick East II, Dusk To Dawn On Lygon Street, The Book, Journey To (S)Hell, Rolling Stoned, You Can Be Your Silhouette, Sketches Of Brunswick East III
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sketches Of Brunswick East I, Countdown, D-Day, Tezeta, Cranes, Planes, Migraines, The Spider And Me, Sketches Of Brunswick East II, Dusk To Dawn On Lygon Street, The Book, Journey To (S)Hell, Rolling Stoned, You Can Be Your Silhouette, Sketches Of Brunswick East III
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