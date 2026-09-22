Top.Mail.Ru
King Gizzard & The Lizard Wizard - I'm In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

King Gizzard & The Lizard Wizard - I'm In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - I&#039;m In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - I&#039;m In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - I&#039;m In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
I'm In Your Mind Fuzz
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - I&#039;m In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - I&#039;m In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - I&#039;m In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730378
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
I'm In Your Mind Fuzz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm In Your Mind, I'm Not In Your Mind, Cellophane, I'm In Your Mind Fuzz, Empty, Hot Water, Am I In Heaven?, Slow Jam 1, Satan Speeds Up, Her And I (Slow Jam 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - I'm In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка

Компания Heavenly Recordings с гордостью объявляет о переиздании на виниле классических альбомов могучей группы King Gizzard & The Lizard Wizard. Каждый из этих альбомов выпущен на черном био-виниле — экологически чистой альтернативе традиционному винилу. Обложки каждого альбома изготовлены из бумаги без использования клея или пластика, что делает их полностью пригодными для вторичной переработки — если вы когда-нибудь решите с ними расстаться. В ближайшие месяцы последуют и другие переиздания King Gizzard на виниле. Эти классические виниловые пластинки Heavenly Recordings были переизданы в преддверии осеннего тура группы по Великобритании под названием Rave / Orchestra, включая специальный концерт в лондонском Альберт-холле с Covent Garden Sinfonia. В этом году King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили свой 27-й альбом. В 2022 году King Gizzard стали победителями первой премии Wilderness Environment Music Prize.

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - I'm In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
I'm In Your Mind Fuzz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm In Your Mind, I'm Not In Your Mind, Cellophane, I'm In Your Mind Fuzz, Empty, Hot Water, Am I In Heaven?, Slow Jam 1, Satan Speeds Up, Her And I (Slow Jam 2)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Компания Heavenly Recordings с гордостью объявляет о переиздании на виниле классических альбомов могучей группы King Gizzard & The Lizard Wizard. Каждый из этих альбомов выпущен на черном био-виниле — экологически чистой альтернативе традиционному винилу. Обложки каждого альбома изготовлены из бумаги без использования клея или пластика, что делает их полностью пригодными для вторичной переработки — если вы когда-нибудь решите с ними расстаться. В ближайшие месяцы последуют и другие переиздания King Gizzard на виниле. Эти классические виниловые пластинки Heavenly Recordings были переизданы в преддверии осеннего тура группы по Великобритании под названием Rave / Orchestra, включая специальный концерт в лондонском Альберт-холле с Covent Garden Sinfonia. В этом году King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили свой 27-й альбом. В 2022 году King Gizzard стали победителями первой премии Wilderness Environment Music Prize.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - I'm In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...