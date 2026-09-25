Top.Mail.Ru
Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка - фото 1
Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Superorganism
Альбом (сингл)
World Wide Pop
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка - фото 1
  • Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G*59
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
G*59
Barcode
[0887828044832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Superorganism
Альбом (сингл)
World Wide Pop
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Black Hole Baby, World Wide Pop, On and On, Teenager, It's Raining, Flying, Solar System, Into the Sun, Put Down Your Phone, crushed.zip, Oh Come On, Don't Let the Colony Collapse, Everything Falls Apart
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка

Superorganism вернется с новым альбомом в 2022 году: «World Wide Pop» — о дружбе, времени, связи и вселенной. "World Wide Pop" размышляет о противоречии между надеждой и любопытством перед лицом безжалостного потребления и подавляющего шума. Когда в 2017 году была выпущена первая музыка Superorganism, грубая эстетика группы – смесь психоделического инди-попа и искрометной фанк-электроники – быстро завоевала популярность у таких артистов, как Фрэнк Оушен, Vampire Weekend, Дженни Бет и Gorillaz, завоевав у них легионы поклонников по всему миру. Superorganism изменились и теперь в своей основе состоят из Orono, Harry, Tucan, B и Soul, но World Wide Pop также привлекает ряд международных сотрудников, таких как Стивен Малкмус, CHAI, Пи Джа Ма, Дилан Картлидж, а также легендарный музыкант и актер Ген Хосино. World Wide Pop с тринадцатью треками, которые балансируют между искусственностью и серьезностью, между научно-фантастической глупостью и экзистенциальной интенсивностью, представляет собой витрину нового углубленного понимания Superorganism для интересов и импульсов друг друга, своего рода творческое сближение, которое вы ожидаете, когда онлайн-друзья начинают проводить время вместе (их дебют был завершен еще до того, как вся группа оказалась в одной комнате одновременно). Продюсером альбома выступил Стюарт Прайс (Мадонна, The Killers), которого Superorganism наняли, чтобы добиться блеска IMAX, к которому всегда стремились их записи в спальне. Музыкальная палитра альбома состоит из синтезаторного шмальца эпохи тысячелетия в сочетании с глючным, диким безумием и фирменной игривостью Superorganism.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
G*59
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
G*59
Barcode
[0887828044832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Superorganism
Альбом (сингл)
World Wide Pop
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Black Hole Baby, World Wide Pop, On and On, Teenager, It's Raining, Flying, Solar System, Into the Sun, Put Down Your Phone, crushed.zip, Oh Come On, Don't Let the Colony Collapse, Everything Falls Apart
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Superorganism вернется с новым альбомом в 2022 году: «World Wide Pop» — о дружбе, времени, связи и вселенной. "World Wide Pop" размышляет о противоречии между надеждой и любопытством перед лицом безжалостного потребления и подавляющего шума. Когда в 2017 году была выпущена первая музыка Superorganism, грубая эстетика группы – смесь психоделического инди-попа и искрометной фанк-электроники – быстро завоевала популярность у таких артистов, как Фрэнк Оушен, Vampire Weekend, Дженни Бет и Gorillaz, завоевав у них легионы поклонников по всему миру. Superorganism изменились и теперь в своей основе состоят из Orono, Harry, Tucan, B и Soul, но World Wide Pop также привлекает ряд международных сотрудников, таких как Стивен Малкмус, CHAI, Пи Джа Ма, Дилан Картлидж, а также легендарный музыкант и актер Ген Хосино. World Wide Pop с тринадцатью треками, которые балансируют между искусственностью и серьезностью, между научно-фантастической глупостью и экзистенциальной интенсивностью, представляет собой витрину нового углубленного понимания Superorganism для интересов и импульсов друг друга, своего рода творческое сближение, которое вы ожидаете, когда онлайн-друзья начинают проводить время вместе (их дебют был завершен еще до того, как вся группа оказалась в одной комнате одновременно). Продюсером альбома выступил Стюарт Прайс (Мадонна, The Killers), которого Superorganism наняли, чтобы добиться блеска IMAX, к которому всегда стремились их записи в спальне. Музыкальная палитра альбома состоит из синтезаторного шмальца эпохи тысячелетия в сочетании с глючным, диким безумием и фирменной игривостью Superorganism.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...