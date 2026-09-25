Описание товара Superorganism - World Wide Pop (coloured) (0887828044832) виниловая пластинка

Superorganism вернется с новым альбомом в 2022 году: «World Wide Pop» — о дружбе, времени, связи и вселенной. "World Wide Pop" размышляет о противоречии между надеждой и любопытством перед лицом безжалостного потребления и подавляющего шума. Когда в 2017 году была выпущена первая музыка Superorganism, грубая эстетика группы – смесь психоделического инди-попа и искрометной фанк-электроники – быстро завоевала популярность у таких артистов, как Фрэнк Оушен, Vampire Weekend, Дженни Бет и Gorillaz, завоевав у них легионы поклонников по всему миру. Superorganism изменились и теперь в своей основе состоят из Orono, Harry, Tucan, B и Soul, но World Wide Pop также привлекает ряд международных сотрудников, таких как Стивен Малкмус, CHAI, Пи Джа Ма, Дилан Картлидж, а также легендарный музыкант и актер Ген Хосино. World Wide Pop с тринадцатью треками, которые балансируют между искусственностью и серьезностью, между научно-фантастической глупостью и экзистенциальной интенсивностью, представляет собой витрину нового углубленного понимания Superorganism для интересов и импульсов друг друга, своего рода творческое сближение, которое вы ожидаете, когда онлайн-друзья начинают проводить время вместе (их дебют был завершен еще до того, как вся группа оказалась в одной комнате одновременно). Продюсером альбома выступил Стюарт Прайс (Мадонна, The Killers), которого Superorganism наняли, чтобы добиться блеска IMAX, к которому всегда стремились их записи в спальне. Музыкальная палитра альбома состоит из синтезаторного шмальца эпохи тысячелетия в сочетании с глючным, диким безумием и фирменной игривостью Superorganism.