Ray Charles - Modern Sounds In Country & Western Music (8436569191590) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Modern Sounds In Country & Western Music
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730363
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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8436569191590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Modern Sounds In Country & Western Music
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bye Bye Love, You Don't Know Me, Half As Much, I Love You So Much, Just A Little Lovin', Born To Lose, Worried Mind, It Makes No Difference Now, You Win Again, Careless Love, I Can't Stop Loving You, Hey, Good Lookin', At The Club
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ray Charles - Modern Sounds In Country & Western Music (8436569191590) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bye Bye Love, You Don't Know Me, Half As Much, I Love You So Much, Just A Little Lovin', Born To Lose, Worried Mind, It Makes No Difference Now, You Win Again, Careless Love, I Can't Stop Loving You, Hey, Good Lookin', At The Club
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8436569191590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Modern Sounds In Country & Western Music
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bye Bye Love, You Don't Know Me, Half As Much, I Love You So Much, Just A Little Lovin', Born To Lose, Worried Mind, It Makes No Difference Now, You Win Again, Careless Love, I Can't Stop Loving You, Hey, Good Lookin', At The Club
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bye Bye Love, You Don't Know Me, Half As Much, I Love You So Much, Just A Little Lovin', Born To Lose, Worried Mind, It Makes No Difference Now, You Win Again, Careless Love, I Can't Stop Loving You, Hey, Good Lookin', At The Club
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Ray Charles - Modern Sounds In Country & Western Music (8436569191590) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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