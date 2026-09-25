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Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка

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Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка - фото 1
Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rene Pape; Martin Lehmann
Альбом (сингл)
Helbig: Requiem A
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка - фото 1
  • Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rene Pape; Martin Lehmann
Альбом (сингл)
Helbig: Requiem A
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Helbig: Introitus, Helbig: Kyrie, Helbig: Meer von Tr?nen, Helbig: Sana et Vola, Helbig: Sanctus, Helbig: Agnus Dei, Helbig: Aus der Tiefe, Helbig: An die Weide, Helbig: Atem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка

"Реквием А" сочетает в себе литургические и новые тексты. «А» в названии означает «начало» и использует поэтические образы, чтобы призвать к примирению и новому началу. «Отъезд», «пепел» и «дыхание» являются ключевыми словами в текстах, которые ищут выход из траура в жизнь. Мировая премьера состоялась 9 февраля 2025 года в Дрезденской Кройцкирхе в исполнении Дрезденского крестового хора, Саксонской государственной капеллы и прославленного бас-баритона Рене Папе. 8 мая, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, произведение будет исполнено на площади Хельденплац перед Хофбургом в Вене. Запись будет выпущена компанией Deutsche Grammophon. Это пронзительное произведение призвано послужить универсальным посланием памяти, примирения и культурного обмена.

Отзывы о товаре Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rene Pape; Martin Lehmann
Альбом (сингл)
Helbig: Requiem A
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Helbig: Introitus, Helbig: Kyrie, Helbig: Meer von Tr?nen, Helbig: Sana et Vola, Helbig: Sanctus, Helbig: Agnus Dei, Helbig: Aus der Tiefe, Helbig: An die Weide, Helbig: Atem
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Реквием А" сочетает в себе литургические и новые тексты. «А» в названии означает «начало» и использует поэтические образы, чтобы призвать к примирению и новому началу. «Отъезд», «пепел» и «дыхание» являются ключевыми словами в текстах, которые ищут выход из траура в жизнь. Мировая премьера состоялась 9 февраля 2025 года в Дрезденской Кройцкирхе в исполнении Дрезденского крестового хора, Саксонской государственной капеллы и прославленного бас-баритона Рене Папе. 8 мая, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, произведение будет исполнено на площади Хельденплац перед Хофбургом в Вене. Запись будет выпущена компанией Deutsche Grammophon. Это пронзительное произведение призвано послужить универсальным посланием памяти, примирения и культурного обмена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rene Pape; Martin Lehmann - Helbig: Requiem A (0028948672134) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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