In Too Deep, California, A Woman And A Man, Remember September, Listen To Love, Always Breaking My Heart, Love Doesn't Live Here, He Goes On, Kneel At Your Feet, Love In The Key Of C, My Heart Goes Out To You, The Ballad Of Lucy Jordan, Jealous Guy, I See No Ships, Love Walks In, Submission, I Won't Say I'm In Love, Remember September (JPO Club Pipes), Remember September (Beam's Club Mix), Remember September (Beam's Vocal Mix), Big Scary Animal, I Get Weak, Leave A Light On, Live Your Life Be Fr

In Too Deep, California, A Woman And A Man, Remember September, Listen To Love, Always Breaking My Heart, Love Doesn't Live Here, He Goes On, Kneel At Your Feet, Love In The Key Of C, My Heart Goes Out To You, The Ballad Of Lucy Jordan, Jealous Guy, I See No Ships, Love Walks In, Submission, I Won't Say I'm In Love, Remember September (JPO Club Pipes), Remember September (Beam's Club Mix), Remember September (Beam's Vocal Mix), Big Scary Animal, I Get Weak, Leave A Light On, Live Your Life Be Fr

Описание товара Belinda Carlisle - Woman & A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Too Deep, California, A Woman And A Man, Remember September, Listen To Love, Always Breaking My Heart, Love Doesn't Live Here, He Goes On, Kneel At Your Feet, Love In The Key Of C, My Heart Goes Out To You, The Ballad Of Lucy Jordan, Jealous Guy, I See No Ships, Love Walks In, Submission, I Won't Say I'm In Love, Remember September (JPO Club Pipes), Remember September (Beam's Club Mix), Remember September (Beam's Vocal Mix), Big Scary Animal, I Get Weak, Leave A Light On, Live Your Life Be Free, In Too Deep, Heaven Is A Place On Earth, In Too Deep, Circle In The Sand