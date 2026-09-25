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Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка

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Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка - фото 1
Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Front Line Assembly
Альбом (сингл)
Caustic Grip
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка - фото 1
  • Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0850054327734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Front Line Assembly
Альбом (сингл)
Caustic Grip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold

Отзывы о товаре Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0850054327734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Front Line Assembly
Альбом (сингл)
Caustic Grip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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