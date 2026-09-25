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Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка - фото 1
Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка - фото 2
Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis In London
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465687040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis In London
Жанр
Jazz
Трек-лист
When It’s Sleepy Time Down South, Indiana, A Kiss To Build A Dream On, Hello, Dolly!, Mame, You’ll Never Walk Alone, Ole Miss, Blueberry Hill, Mack The Knife, Rockin’ Chair, The Bare Necessities, What A Wonderful World, When The Saints Go Marching In
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When It’s Sleepy Time Down South, Indiana, A Kiss To Build A Dream On, Hello, Dolly!, Mame, You’ll Never Walk Alone, Ole Miss, Blueberry Hill, Mack The Knife, Rockin’ Chair, The Bare Necessities, What A Wonderful World, When The Saints Go Marching In

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465687040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis In London
Жанр
Jazz
Трек-лист
When It’s Sleepy Time Down South, Indiana, A Kiss To Build A Dream On, Hello, Dolly!, Mame, You’ll Never Walk Alone, Ole Miss, Blueberry Hill, Mack The Knife, Rockin’ Chair, The Bare Necessities, What A Wonderful World, When The Saints Go Marching In
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When It’s Sleepy Time Down South, Indiana, A Kiss To Build A Dream On, Hello, Dolly!, Mame, You’ll Never Walk Alone, Ole Miss, Blueberry Hill, Mack The Knife, Rockin’ Chair, The Bare Necessities, What A Wonderful World, When The Saints Go Marching In
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Louis Armstrong - Louis In London (coloured) (0602465687040) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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