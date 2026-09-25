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The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка

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The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 1
The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 2
The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 3
The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 4
The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 5
The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
The House Of Love
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 1
  • The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 2
  • The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 3
  • The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 4
  • The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 5
  • The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
The House Of Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hannah, Shine On, Beatles And The Stones, Shake And Crawl, Hedonist, I Dont Know Why I Love You, Never, Someone's Got To Love You, In A Room, Blind, 32nd Floor, Se Dest
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hannah, Shine On, Beatles And The Stones, Shake And Crawl, Hedonist, I Dont Know Why I Love You, Never, Someone's Got To Love You, In A Room, Blind, 32nd Floor, Se Dest

Отзывы о товаре The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
The House Of Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hannah, Shine On, Beatles And The Stones, Shake And Crawl, Hedonist, I Dont Know Why I Love You, Never, Someone's Got To Love You, In A Room, Blind, 32nd Floor, Se Dest
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hannah, Shine On, Beatles And The Stones, Shake And Crawl, Hedonist, I Dont Know Why I Love You, Never, Someone's Got To Love You, In A Room, Blind, 32nd Floor, Se Dest
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The House Of Love - The House Of Love (0805520240550) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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