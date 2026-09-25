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Wigwam - Hard N' Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wigwam - Hard N' Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка

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Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 1
Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 2
Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 3
Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wigwam
Альбом (сингл)
Hard N' Horny
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 1
  • Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 2
  • Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 3
  • Wigwam - Hard N&#039; Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wigwam - Hard N' Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart
Barcode
[6430080236671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wigwam
Альбом (сингл)
Hard N' Horny
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
633 Jesu F?glar, Pid?n Sinusta, En Aio Paeta, Neron Muistolle; Hyv?? Y?t?, Guardian Angel, The Future, No Pens, Ei Karsinoita, Henry's ...Mountain Range Or Thereabouts, ...Geographical And Astronomical Mistakes, ...Highway Code, ...Ghastly And Diabolical Mistakes, ...Cancelled Holiday Plans, ...Concentration Camp Brochure, ...Ears, Eyes, Girlfriend And Feet, ...Hard And Horny All-Niter, ...Milk Round In The Morning
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wigwam - Hard N' Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 633 Jesu F?glar, Pid?n Sinusta, En Aio Paeta, Neron Muistolle; Hyv?? Y?t?, Guardian Angel, The Future, No Pens, Ei Karsinoita, Henry's.Mountain Range Or Thereabouts,.Geographical And Astronomical Mistakes,.Highway Code,.Ghastly And Diabolical Mistakes,.Cancelled Holiday Plans,.Concentration Camp Brochure,.Ears, Eyes, Girlfriend And Feet,.Hard And Horny All-Niter,.Milk Round In The Morning



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Wigwam - Hard N' Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Svart
Barcode
[6430080236671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wigwam
Альбом (сингл)
Hard N' Horny
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
633 Jesu F?glar, Pid?n Sinusta, En Aio Paeta, Neron Muistolle; Hyv?? Y?t?, Guardian Angel, The Future, No Pens, Ei Karsinoita, Henry's ...Mountain Range Or Thereabouts, ...Geographical And Astronomical Mistakes, ...Highway Code, ...Ghastly And Diabolical Mistakes, ...Cancelled Holiday Plans, ...Concentration Camp Brochure, ...Ears, Eyes, Girlfriend And Feet, ...Hard And Horny All-Niter, ...Milk Round In The Morning
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 633 Jesu F?glar, Pid?n Sinusta, En Aio Paeta, Neron Muistolle; Hyv?? Y?t?, Guardian Angel, The Future, No Pens, Ei Karsinoita, Henry's.Mountain Range Or Thereabouts,.Geographical And Astronomical Mistakes,.Highway Code,.Ghastly And Diabolical Mistakes,.Cancelled Holiday Plans,.Concentration Camp Brochure,.Ears, Eyes, Girlfriend And Feet,.Hard And Horny All-Niter,.Milk Round In The Morning


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wigwam - Hard N' Horny (coloured) (6430080236671) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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