Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brother Louie (Thomas' Version), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version), Lady Lai (Thomas' Version), Doctor For My Heart (Thomas' Version), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version), Keep Love Alive (Thomas' Version), Hey You (Thomas' Version), Angie's Heart (Thomas' Version), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version), Midnight Lover, Lonely Lady Blue, Brother Louie (Thomas' Version - In The Mix), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version - In The Mix), Lady Lai (Thomas' Version - In The Mix), Doctor For My Heart (Thomas' Version - In The Mix), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version - In The Mix), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version - In The Mix), Keep Love Alive (Thomas' Version - In The Mix), Hey You (Thomas' Version - In The Mix), Angie's Heart (Thomas' Version - In The Mix), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version - In The Mix), Midnight Lover (In The Mix), Lonely Lady Blue (In The Mix)
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