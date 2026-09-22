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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка

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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Ready For Romance
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730315
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Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203797]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Ready For Romance
Жанр
Диско
Трек-лист
Brother Louie (Thomas' Version), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version), Lady Lai (Thomas' Version), Doctor For My Heart (Thomas' Version), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version), Keep Love Alive (Thomas' Version), Hey You (Thomas' Version), Angie's Heart (Thomas' Version), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version), Midnight Lover, Lonely Lady Blue, Brother Louie (Thomas' Version - In The Mix), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brother Louie (Thomas' Version), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version), Lady Lai (Thomas' Version), Doctor For My Heart (Thomas' Version), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version), Keep Love Alive (Thomas' Version), Hey You (Thomas' Version), Angie's Heart (Thomas' Version), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version), Midnight Lover, Lonely Lady Blue, Brother Louie (Thomas' Version - In The Mix), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version - In The Mix), Lady Lai (Thomas' Version - In The Mix), Doctor For My Heart (Thomas' Version - In The Mix), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version - In The Mix), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version - In The Mix), Keep Love Alive (Thomas' Version - In The Mix), Hey You (Thomas' Version - In The Mix), Angie's Heart (Thomas' Version - In The Mix), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version - In The Mix), Midnight Lover (In The Mix), Lonely Lady Blue (In The Mix)

Отзывы о товаре Thomas Anders - Sings Modern Talking: Ready For Romance (4029759203797) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203797]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Ready For Romance
Жанр
Диско
Трек-лист
Brother Louie (Thomas' Version), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version), Lady Lai (Thomas' Version), Doctor For My Heart (Thomas' Version), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version), Keep Love Alive (Thomas' Version), Hey You (Thomas' Version), Angie's Heart (Thomas' Version), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version), Midnight Lover, Lonely Lady Blue, Brother Louie (Thomas' Version - In The Mix), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brother Louie (Thomas' Version), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version), Lady Lai (Thomas' Version), Doctor For My Heart (Thomas' Version), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version), Keep Love Alive (Thomas' Version), Hey You (Thomas' Version), Angie's Heart (Thomas' Version), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version), Midnight Lover, Lonely Lady Blue, Brother Louie (Thomas' Version - In The Mix), Just We Two (Mona Lisa) (Thomas' Version - In The Mix), Lady Lai (Thomas' Version - In The Mix), Doctor For My Heart (Thomas' Version - In The Mix), Save Me - Don't Break Me (Thomas' Version - In The Mix), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version - In The Mix), Keep Love Alive (Thomas' Version - In The Mix), Hey You (Thomas' Version - In The Mix), Angie's Heart (Thomas' Version - In The Mix), Only Love Can Break My Heart (Thomas' Version - In The Mix), Midnight Lover (In The Mix), Lonely Lady Blue (In The Mix)
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