Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
Skeletons In The Closet
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 730307
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[6430080233090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
Skeletons In The Closet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops... I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops. I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитДиана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитФилипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитНочные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитBiffy Clyro - Puzzle (0825646178216) виниловая пластинка
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[6430080233090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
Skeletons In The Closet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops... I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops. I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка – стоимость товара 5490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка