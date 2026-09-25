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Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка

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Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 1
Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 2
Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 3
Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 4
Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
Skeletons In The Closet
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 1
  • Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 2
  • Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 3
  • Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 4
  • Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[6430080233090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
Skeletons In The Closet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops... I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops. I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[6430080233090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
Skeletons In The Closet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops... I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lookin' Out My Back Door, Hell Is For Children, Somebody Put Something In My Drink, Mass Hypnosis, Don't Stop At The Top, Silent Scream, She Is Beautiful, Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Bed Of Nails, Hellion, Aces High, Rebel Yell, No Commands, Antisocial, Talk Dirty To Me, War InHead, Oops. I Did It Again, Waiting, Ghostriders in the Sky, Shot in the Dark


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Children Of Bodom - Skeletons In The Closet (6430080233090) виниловая пластинка – стоимость товара 5490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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