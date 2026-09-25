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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка

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OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка - фото 1
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка - фото 2
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
LOGOS KILL, HAWKINS DISCOVERED, FLASHBACK, SPIT, HEY KID, THE MYER'S HOUSE, COPS EXPLORE, FIRST ATTACK, STAND OFF, HALLOWEEN KILLS (MAIN TITLE), LET IT BURN, HE APPEARS, FROM THE FIRE, STRODES AT THE HOSPITAL, CRUEL INTENTIONS, PHONE CALL, MASSACRE, SOMEONE'S IN THE CAR, HALLOWEEN TRICK, BACK AT THE HOSPITAL, GOODBYE MICHAEL, GATHER THE MOB, RAMPAGE, FRANCK, SEARCH, FRANK AND LAURIE, EVIL DIES TONIGHT, THE SYSTEM FAILED, BLOOD ON THE DOOR, DISTURBED MAN, VIOLENT RETURN, HALLWAY MADNESS, IT NEEDS
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: LOGOS KILL, HAWKINS DISCOVERED, FLASHBACK, SPIT, HEY KID, THE MYER'S HOUSE, COPS EXPLORE, FIRST ATTACK, STAND OFF, HALLOWEEN KILLS (MAIN TITLE), LET IT BURN, HE APPEARS, FROM THE FIRE, STRODES AT THE HOSPITAL, CRUEL INTENTIONS, PHONE CALL, MASSACRE, SOMEONE'S IN THE CAR, HALLOWEEN TRICK, BACK AT THE HOSPITAL, GOODBYE MICHAEL, GATHER THE MOB, RAMPAGE, FRANCK, SEARCH, FRANK AND LAURIE, EVIL DIES TONIGHT, THE SYSTEM FAILED, BLOOD ON THE DOOR, DISTURBED MAN, VIOLENT RETURN, HALLWAY MADNESS, IT NEEDS TO DIE, LOOK AT ME, REFLECTION, HUNTING A KILLER, RIGHTEOUS INTENTION, MORBID DISCOVERY, UNKILLABLE, PAYBACK, MICHAEL'S LEGEND, BACK TO HIS SISTER'S ROOM, FINAL KILL, MICHAEL ANSWERS, HALLOWEEN KILLS (END TITLES)

Отзывы о товаре OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
LOGOS KILL, HAWKINS DISCOVERED, FLASHBACK, SPIT, HEY KID, THE MYER'S HOUSE, COPS EXPLORE, FIRST ATTACK, STAND OFF, HALLOWEEN KILLS (MAIN TITLE), LET IT BURN, HE APPEARS, FROM THE FIRE, STRODES AT THE HOSPITAL, CRUEL INTENTIONS, PHONE CALL, MASSACRE, SOMEONE'S IN THE CAR, HALLOWEEN TRICK, BACK AT THE HOSPITAL, GOODBYE MICHAEL, GATHER THE MOB, RAMPAGE, FRANCK, SEARCH, FRANK AND LAURIE, EVIL DIES TONIGHT, THE SYSTEM FAILED, BLOOD ON THE DOOR, DISTURBED MAN, VIOLENT RETURN, HALLWAY MADNESS, IT NEEDS
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: LOGOS KILL, HAWKINS DISCOVERED, FLASHBACK, SPIT, HEY KID, THE MYER'S HOUSE, COPS EXPLORE, FIRST ATTACK, STAND OFF, HALLOWEEN KILLS (MAIN TITLE), LET IT BURN, HE APPEARS, FROM THE FIRE, STRODES AT THE HOSPITAL, CRUEL INTENTIONS, PHONE CALL, MASSACRE, SOMEONE'S IN THE CAR, HALLOWEEN TRICK, BACK AT THE HOSPITAL, GOODBYE MICHAEL, GATHER THE MOB, RAMPAGE, FRANCK, SEARCH, FRANK AND LAURIE, EVIL DIES TONIGHT, THE SYSTEM FAILED, BLOOD ON THE DOOR, DISTURBED MAN, VIOLENT RETURN, HALLWAY MADNESS, IT NEEDS TO DIE, LOOK AT ME, REFLECTION, HUNTING A KILLER, RIGHTEOUS INTENTION, MORBID DISCOVERY, UNKILLABLE, PAYBACK, MICHAEL'S LEGEND, BACK TO HIS SISTER'S ROOM, FINAL KILL, MICHAEL ANSWERS, HALLOWEEN KILLS (END TITLES)
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Отзывы


OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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