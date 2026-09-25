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Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка

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Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка - фото 1
Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Blue Slide Park
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка - фото 1
  • Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rostrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rostrum
Barcode
[0196922265044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Blue Slide Park
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
English Lane, Blue Slide Park, Party On Fifth Ave., PA Nights, Frick Park Market, Smile Back, Under The Weather, Of The Soul, My Team, Up All Night, Loitering, Hole In My Pocket, Diamonds & Gold, Missed Calls, Man In The Hat, One Last Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом Мака Миллера, Blue Slide Park, теперь доступен на двойном полупрозрачном зеленом виниле. В альбом Blue Slide Park вошли четыре сингла: Frick Park Market, Party on Fifth Ave, Up All Night и Missed Calls. Альбом дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200.

Отзывы о товаре Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rostrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rostrum
Barcode
[0196922265044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Blue Slide Park
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
English Lane, Blue Slide Park, Party On Fifth Ave., PA Nights, Frick Park Market, Smile Back, Under The Weather, Of The Soul, My Team, Up All Night, Loitering, Hole In My Pocket, Diamonds & Gold, Missed Calls, Man In The Hat, One Last Thing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом Мака Миллера, Blue Slide Park, теперь доступен на двойном полупрозрачном зеленом виниле. В альбом Blue Slide Park вошли четыре сингла: Frick Park Market, Party on Fifth Ave, Up All Night и Missed Calls. Альбом дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mac Miller - Blue Slide Park (coloured) (0196922265044) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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