Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка
For Unlawful Carnal Knowledge — девятый студийный альбом американской рок-группы Van Halen, выпущенный первоначально в 1991 году. Расширенное мультиформатное издание. Это третий альбом Van Halen, в котором участвовал вокалист Сэмми Хэйгар. Альбом дебютировал под номером 1 в чарте альбомов Billboard 200 и удерживал эту позицию три недели подряд. Альбом стал рекордом в истории группы: семь из одиннадцати треков были выпущены как синглы. Расширенное издание включает в себя 2 пластинки (с гравировкой логотипа Van Halen на четвертой стороне), 2 компакт-диска и Blu-ray с легендарным выступлением Van Halen в Далласе, штат Техас 4 декабря 1991 года.
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