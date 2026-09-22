Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка
Через восемь месяцев после выпуска Wake Of The Flood GRATEFUL DEAD продолжили этот шедевр, выпустив второй альбом From The Mars Hotel на своем лейбле Grateful Dead Records. По сей день большинство песен From The Mars Hotel часто исполняются участниками группы, поскольку они продолжают нести музыку людям, и во время гастрольной карьеры GRATEFUL DEAD 'S более половины песен были важными партиями. своего живого репертуара. « Scarlet Begonias », « Ship Of Fools » и « US Blues » появились на сцене в 1974 году, а « China Doll » и « Loose Lucy » — годом ранее, и все они быстро стали основными в концертных сетах GRATEFUL DEAD. десятилетия, хотя у « Loose Lucy » был 15-летний перерыв с 1975 по 1989 год. Две песни Фила с альбома в наши дни часто исполняются вживую, когда Фил выступает со своим сменяющимся составом Friends, и эти песни, « Pride Of Cucamonga » и « Unbroken Chain », вызывают восторженные отклики. Это будут последние две песни Фила Сана на студийном альбоме GRATEFUL DEAD. Достигнув 16-го места в чарте Billboard Top 200 в 1974 году, потрясающий набор новых песен и исключительный продакшн позволили Dead Heads подкупить альбом 50 лет назад после его выпуска.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка