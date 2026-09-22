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Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка

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Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 4
Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
FROM THE MARS HOTEL
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 4
  • Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730288
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497826445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
FROM THE MARS HOTEL
Жанр
Кантри
Трек-лист
U.S. Blues, China Doll, Unbroken Chain, Loose Lucy, Scarlet Begonias, Pride Of Cucamonga, Money Money, Ship Of Fools
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка

Через восемь месяцев после выпуска Wake Of The Flood GRATEFUL DEAD продолжили этот шедевр, выпустив второй альбом From The Mars Hotel на своем лейбле Grateful Dead Records. По сей день большинство песен From The Mars Hotel часто исполняются участниками группы, поскольку они продолжают нести музыку людям, и во время гастрольной карьеры GRATEFUL DEAD 'S более половины песен были важными партиями. своего живого репертуара. « Scarlet Begonias », « Ship Of Fools » и « US Blues » появились на сцене в 1974 году, а « China Doll » и « Loose Lucy » — годом ранее, и все они быстро стали основными в концертных сетах GRATEFUL DEAD. десятилетия, хотя у « Loose Lucy » был 15-летний перерыв с 1975 по 1989 год. Две песни Фила с альбома в наши дни часто исполняются вживую, когда Фил выступает со своим сменяющимся составом Friends, и эти песни, « Pride Of Cucamonga » и « Unbroken Chain », вызывают восторженные отклики. Это будут последние две песни Фила Сана на студийном альбоме GRATEFUL DEAD. Достигнув 16-го места в чарте Billboard Top 200 в 1974 году, потрясающий набор новых песен и исключительный продакшн позволили Dead Heads подкупить альбом 50 лет назад после его выпуска.

Отзывы о товаре Grateful Dead - From The Mars Hotel (0603497826445) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497826445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
FROM THE MARS HOTEL
Жанр
Кантри
Трек-лист
U.S. Blues, China Doll, Unbroken Chain, Loose Lucy, Scarlet Begonias, Pride Of Cucamonga, Money Money, Ship Of Fools
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Через восемь месяцев после выпуска Wake Of The Flood GRATEFUL DEAD продолжили этот шедевр, выпустив второй альбом From The Mars Hotel на своем лейбле Grateful Dead Records. По сей день большинство песен From The Mars Hotel часто исполняются участниками группы, поскольку они продолжают нести музыку людям, и во время гастрольной карьеры GRATEFUL DEAD 'S более половины песен были важными партиями. своего живого репертуара. « Scarlet Begonias », « Ship Of Fools » и « US Blues » появились на сцене в 1974 году, а « China Doll » и « Loose Lucy » — годом ранее, и все они быстро стали основными в концертных сетах GRATEFUL DEAD. десятилетия, хотя у « Loose Lucy » был 15-летний перерыв с 1975 по 1989 год. Две песни Фила с альбома в наши дни часто исполняются вживую, когда Фил выступает со своим сменяющимся составом Friends, и эти песни, « Pride Of Cucamonga » и « Unbroken Chain », вызывают восторженные отклики. Это будут последние две песни Фила Сана на студийном альбоме GRATEFUL DEAD. Достигнув 16-го места в чарте Billboard Top 200 в 1974 году, потрясающий набор новых песен и исключительный продакшн позволили Dead Heads подкупить альбом 50 лет назад после его выпуска.
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