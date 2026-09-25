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Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка

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Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка - фото 1
Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Metallic Taste Of Blood
Альбом (сингл)
Doctoring The Dead
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Metallic Taste Of Blood
Альбом (сингл)
Doctoring The Dead
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ipsissimus, Pashupati, Synthetic Tongue, Doctoring The Dead, Blind Coyeur, Day Of Bones, Murder Burger, The Death Of pan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Metallic Taste Of Blood / Doctoring the Dead - отличный способ погрузиться в мир уникальной музыки. Альбом "Doctoring the Dead" от Metallic Taste Of Blood представляет собой замечательное сочетание различных жанров, включая прогрессивный рок, джаз и экспериментальную музыку. Каждая композиция на этой виниловой пластинке восхищает своим богатым и многогранным звучанием, стремясь вызвать у слушателя новые эмоции и ощущения. Эта виниловая пластинка в формате 1LP выполнена на 180-граммовом виниле, обеспечивая превосходное качество звука и долговечность. Каждая нота и мелодия раскрываются во всей своей красоте, передавая всю глубину и мощь музыкального исполнения. Купить виниловую пластинку Metallic Taste Of Blood / Doctoring the Dead - это возможность пополнить вашу коллекцию и насладиться подлинным искусством звукозаписи. Откройте для себя новые грани звука и потрясающее музыкальное путешествие с этим замечательным альбомом.

Отзывы о товаре Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Metallic Taste Of Blood
Альбом (сингл)
Doctoring The Dead
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ipsissimus, Pashupati, Synthetic Tongue, Doctoring The Dead, Blind Coyeur, Day Of Bones, Murder Burger, The Death Of pan
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Metallic Taste Of Blood / Doctoring the Dead - отличный способ погрузиться в мир уникальной музыки. Альбом "Doctoring the Dead" от Metallic Taste Of Blood представляет собой замечательное сочетание различных жанров, включая прогрессивный рок, джаз и экспериментальную музыку. Каждая композиция на этой виниловой пластинке восхищает своим богатым и многогранным звучанием, стремясь вызвать у слушателя новые эмоции и ощущения. Эта виниловая пластинка в формате 1LP выполнена на 180-граммовом виниле, обеспечивая превосходное качество звука и долговечность. Каждая нота и мелодия раскрываются во всей своей красоте, передавая всю глубину и мощь музыкального исполнения. Купить виниловую пластинку Metallic Taste Of Blood / Doctoring the Dead - это возможность пополнить вашу коллекцию и насладиться подлинным искусством звукозаписи. Откройте для себя новые грани звука и потрясающее музыкальное путешествие с этим замечательным альбомом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallic Taste Of Blood - Doctoring The Dead (5060197760724) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2690 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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