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The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка

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The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 1
The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 2
The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 3
The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 4
The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 5
The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 6
The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Rainy Sunday Afternoon
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 1
  • The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 2
  • The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 3
  • The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 4
  • The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 5
  • The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 6
  • The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730267
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5063176075918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Rainy Sunday Afternoon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Achilles, The Last Time I Saw The Old Man, The Man Who Turned Into A Chair, I Want You, Rainy Sunday Afternoon, All The Pretty Lights, Down The Rabbit Hole, Mar-A-Lago By The Sea, The Heart Is A Lonely Hunter, Can't Let Go, Invisible Thread
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка

Rainy Sunday Afternoon — тринадцатый студийный альбом североирландской поп-группы The Divine Comedy. Издание на виниле в гейтфолде. Записанный в студии Abbey Road, это их первый студийный релиз с 2019 года, знаменующий собой возвращение Нила Хэннона — творческого ума группы — к одновременно рефлексивным и игривым музыкальным темам. На протяжении всего альбома прослеживается чёткое сочетание поп-музыки, камерной поп-музыки и лёгких влияний оркестрового авторско-исполнительского жанра. Музыка богато аранжирована, в ней присутствуют струнные, тонкие духовые и фирменный, слегка ироничный вокал Хэннона. Rainy Sunday Afternoon источает меланхолию, но при этом не становится гнетущим; скорее, преобладают элегантная беззаботность и чувство тонкого юмора, типичные для творчества The Divine Comedy. Среди нескольких выделяющихся треков на этом альбоме — «Achilles», сочетающий классические мотивы и повествовательные тексты, и заглавный трек «Rainy Sunday Afternoon», идеально передающий атмосферу альбома: интроспективную, ностальгическую и в то же время полную надежды. Песня «The Last Time I Saw the Old Man» также выделяется своим выразительным текстом и тонкой аранжировкой, в которой Хэннон вновь демонстрирует свою способность делать личные истории универсальными.

Отзывы о товаре The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5063176075918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Rainy Sunday Afternoon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Achilles, The Last Time I Saw The Old Man, The Man Who Turned Into A Chair, I Want You, Rainy Sunday Afternoon, All The Pretty Lights, Down The Rabbit Hole, Mar-A-Lago By The Sea, The Heart Is A Lonely Hunter, Can't Let Go, Invisible Thread
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Rainy Sunday Afternoon — тринадцатый студийный альбом североирландской поп-группы The Divine Comedy. Издание на виниле в гейтфолде. Записанный в студии Abbey Road, это их первый студийный релиз с 2019 года, знаменующий собой возвращение Нила Хэннона — творческого ума группы — к одновременно рефлексивным и игривым музыкальным темам. На протяжении всего альбома прослеживается чёткое сочетание поп-музыки, камерной поп-музыки и лёгких влияний оркестрового авторско-исполнительского жанра. Музыка богато аранжирована, в ней присутствуют струнные, тонкие духовые и фирменный, слегка ироничный вокал Хэннона. Rainy Sunday Afternoon источает меланхолию, но при этом не становится гнетущим; скорее, преобладают элегантная беззаботность и чувство тонкого юмора, типичные для творчества The Divine Comedy. Среди нескольких выделяющихся треков на этом альбоме — «Achilles», сочетающий классические мотивы и повествовательные тексты, и заглавный трек «Rainy Sunday Afternoon», идеально передающий атмосферу альбома: интроспективную, ностальгическую и в то же время полную надежды. Песня «The Last Time I Saw the Old Man» также выделяется своим выразительным текстом и тонкой аранжировкой, в которой Хэннон вновь демонстрирует свою способность делать личные истории универсальными.
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