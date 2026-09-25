The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка
Rainy Sunday Afternoon — тринадцатый студийный альбом североирландской поп-группы The Divine Comedy. Издание на виниле в гейтфолде. Записанный в студии Abbey Road, это их первый студийный релиз с 2019 года, знаменующий собой возвращение Нила Хэннона — творческого ума группы — к одновременно рефлексивным и игривым музыкальным темам. На протяжении всего альбома прослеживается чёткое сочетание поп-музыки, камерной поп-музыки и лёгких влияний оркестрового авторско-исполнительского жанра. Музыка богато аранжирована, в ней присутствуют струнные, тонкие духовые и фирменный, слегка ироничный вокал Хэннона. Rainy Sunday Afternoon источает меланхолию, но при этом не становится гнетущим; скорее, преобладают элегантная беззаботность и чувство тонкого юмора, типичные для творчества The Divine Comedy. Среди нескольких выделяющихся треков на этом альбоме — «Achilles», сочетающий классические мотивы и повествовательные тексты, и заглавный трек «Rainy Sunday Afternoon», идеально передающий атмосферу альбома: интроспективную, ностальгическую и в то же время полную надежды. Песня «The Last Time I Saw the Old Man» также выделяется своим выразительным текстом и тонкой аранжировкой, в которой Хэннон вновь демонстрирует свою способность делать личные истории универсальными.
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