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Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка

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Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 1
Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 2
Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 3
Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
I'm Always Dancin' To The Music
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 1
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 2
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 3
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730249
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
I'm Always Dancin' To The Music
Жанр
Диско
Трек-лист
Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy

Отзывы о товаре Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
I'm Always Dancin' To The Music
Жанр
Диско
Трек-лист
Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy
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Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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