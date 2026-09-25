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Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка

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Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 6
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 7
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 8
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Extreme Honey: The Very Best Of
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 6
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 7
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 8
  • Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Extreme Honey: The Very Best Of
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Extreme Honey: The Very Best Of
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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