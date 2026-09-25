Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Extreme Honey: The Very Best Of
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 730246
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Extreme Honey: The Very Best Of
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитJoni Mitchell - The Early Years (1963-1967) (0603497844982) вини...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитPoly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитMike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в Сплит0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) винилов...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в Сплит0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy)...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитAstor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитRadiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в Сплит0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитNeil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) в...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитСплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Extreme Honey: The Very Best Of
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Bridge I Burned, Veronica, Sulky Girl, So Like Candy, 13 Steps Lead Down, All This Useless Beauty, My Dark Life, The Other Summer, Kinder Murder, Deep Dark Truthful Mirror, Hurry Down Doomsday, Poor Fractured Atlas, The Birds Will Still Be Singing, London's Brilliant Parade, Tramp the Dirt Down, Couldn't Call It Unexpected, No. 4, I Want to Vanish, All the Rage
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Elvis Costello - Extreme Honey: The Very Best Of (coloured) (8719262017481) виниловая пластинка