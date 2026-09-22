Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Телевизор Digma с диагональю 24 дюйма идеально подойдёт тем, кому нужен компактный и современный экран — он легко помещается в небольших комнатах и не займёт лишнего места. Вес всего 2,25 кг с подставкой позволяет без особых усилий установить телевизор туда, куда хочется, а поддержка крепления 100x100 открывает дополнительные сценарии для размещения на стене. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку, а разрешение 1366x768 пикселей подарит чёткое и насыщенное HD-изображение. Частота обновления 60 Гц помогает картинке оставаться плавной даже в динамичных сценах. Поддержка Smart TV и операционная система Яндекс ТВ делают управление интуитивным, а любимые онлайн-сервисы — всегда под рукой. Благодаря наличию Wi-Fi доступ к интернет-контенту открывается без лишних проводов. Встроенные 3 HDMI и 2 USB-порта позволят подключить сразу несколько устройств и использовать телевизор как центр развлечений. Суммарная мощность аудиосистемы — 6 Вт, что обеспечивает комфортный звук для повседневного просмотра. Классический чёрный цвет корпуса позволит гармонично вписать телевизор Digma в любой интерьер.
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