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Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

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Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730242
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный x 2, композитный, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х37х11
Вес, кг.
3.1

Описание товара Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

Телевизор Digma с диагональю 24 дюйма идеально подойдёт тем, кому нужен компактный и современный экран — он легко помещается в небольших комнатах и не займёт лишнего места. Вес всего 2,25 кг с подставкой позволяет без особых усилий установить телевизор туда, куда хочется, а поддержка крепления 100x100 открывает дополнительные сценарии для размещения на стене. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку, а разрешение 1366x768 пикселей подарит чёткое и насыщенное HD-изображение. Частота обновления 60 Гц помогает картинке оставаться плавной даже в динамичных сценах. Поддержка Smart TV и операционная система Яндекс ТВ делают управление интуитивным, а любимые онлайн-сервисы — всегда под рукой. Благодаря наличию Wi-Fi доступ к интернет-контенту открывается без лишних проводов. Встроенные 3 HDMI и 2 USB-порта позволят подключить сразу несколько устройств и использовать телевизор как центр развлечений. Суммарная мощность аудиосистемы — 6 Вт, что обеспечивает комфортный звук для повседневного просмотра. Классический чёрный цвет корпуса позволит гармонично вписать телевизор Digma в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Digma DM-LED24SBB32 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный x 2, композитный, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Digma с диагональю 24 дюйма идеально подойдёт тем, кому нужен компактный и современный экран — он легко помещается в небольших комнатах и не займёт лишнего места. Вес всего 2,25 кг с подставкой позволяет без особых усилий установить телевизор туда, куда хочется, а поддержка крепления 100x100 открывает дополнительные сценарии для размещения на стене. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку, а разрешение 1366x768 пикселей подарит чёткое и насыщенное HD-изображение. Частота обновления 60 Гц помогает картинке оставаться плавной даже в динамичных сценах. Поддержка Smart TV и операционная система Яндекс ТВ делают управление интуитивным, а любимые онлайн-сервисы — всегда под рукой. Благодаря наличию Wi-Fi доступ к интернет-контенту открывается без лишних проводов. Встроенные 3 HDMI и 2 USB-порта позволят подключить сразу несколько устройств и использовать телевизор как центр развлечений. Суммарная мощность аудиосистемы — 6 Вт, что обеспечивает комфортный звук для повседневного просмотра. Классический чёрный цвет корпуса позволит гармонично вписать телевизор Digma в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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