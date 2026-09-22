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Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

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Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730241
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
телевизор, пульт, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, VGA, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.53х0.93х0.11
Вес, кг.
16.63

Описание товара Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

Телевизор BBK — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С диагональю экрана в 65 дюймов (165 см) и разрешением 3840х2160, он обеспечивает великолепное качество изображения в формате 4K UHD, что позволяет вам наслаждаться кристально чистой картинкой и тончайшими деталями. Благодаря технологии Direct LED, изображение становится еще более ярким и насыщенным. Телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, предоставляющей широкий доступ к разнообразному контенту и функциям Smart TV. Вы сможете легко подключаться к интернету через встроенный Wi-Fi и наслаждаться потоковыми сервисами, приложениями и онлайн-контентом. Телевизор поддерживает стандарт VESA 300x300, что позволяет легко установить его на стену, освобождая пространство в вашем интерьере. Он также оснащен тремя HDMI-портами, что дает возможность подключать к нему множество различных устройств, таких как игровые консоли или медиаплееры. Вес телевизора с подставкой составляет 12,38 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Черный цвет корпуса добавляет элегантности и будет уместным в любом интерьере. Частота обновления экрана в 60 Гц гарантирует плавное отображение динамичных сцен, что делает этот телевизор идеальным выбором для любителей фильмов и видеоигр. Производитель BBK, страна производства — Китай, подчеркивают надежность бренда и доступность в цене без потери качества. Этот телевизор станет центром вашего домашнего развлечения и предоставит все необходимое для комфортного просмотра.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
телевизор, пульт, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, VGA, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор BBK — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С диагональю экрана в 65 дюймов (165 см) и разрешением 3840х2160, он обеспечивает великолепное качество изображения в формате 4K UHD, что позволяет вам наслаждаться кристально чистой картинкой и тончайшими деталями. Благодаря технологии Direct LED, изображение становится еще более ярким и насыщенным. Телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, предоставляющей широкий доступ к разнообразному контенту и функциям Smart TV. Вы сможете легко подключаться к интернету через встроенный Wi-Fi и наслаждаться потоковыми сервисами, приложениями и онлайн-контентом. Телевизор поддерживает стандарт VESA 300x300, что позволяет легко установить его на стену, освобождая пространство в вашем интерьере. Он также оснащен тремя HDMI-портами, что дает возможность подключать к нему множество различных устройств, таких как игровые консоли или медиаплееры. Вес телевизора с подставкой составляет 12,38 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Черный цвет корпуса добавляет элегантности и будет уместным в любом интерьере. Частота обновления экрана в 60 Гц гарантирует плавное отображение динамичных сцен, что делает этот телевизор идеальным выбором для любителей фильмов и видеоигр. Производитель BBK, страна производства — Китай, подчеркивают надежность бренда и доступность в цене без потери качества. Этот телевизор станет центром вашего домашнего развлечения и предоставит все необходимое для комфортного просмотра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 65LEX-8238/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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