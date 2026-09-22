Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Телевизоры BBK представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, обеспечивая высокое качество изображения и широкий набор возможностей для комфортного просмотра. Модель с диагональю 65 дюймов (164 см) поражает яркостью и четкостью изображения благодаря разрешению 3840х2160, поддерживая стандарты HDTV 2160p (4К UHD). Телевизор выполнен в элегантном черном цвете и имеет возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x400, что добавляет гибкости при установке в любом интерьере. Вес устройства без подставки составляет 17 кг, а с подставкой — 17,5 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Этот телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, которая предлагает широкий выбор приложений и удобную навигацию благодаря функции Smart TV. Подключение внешних устройств осуществляется через три HDMI порта и два USB порта, что позволяет расширить функциональность устройства, подключив игровые приставки, медиаплееры или флеш-накопители. С частотой обновления экрана в 60 Гц телевизор BBK обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, делая его отличным выбором для любителей кино и видеоигр. Производится в России, что свидетельствует о высоких стандартах качества и надежности. BBK — это бренд, которому можно доверять, предлагающий современные решения для вашего дома.
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