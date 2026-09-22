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Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

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Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
  • Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730236
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI; 1 x композитный (видео); 1 x стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х0.86х0.16
Вес, кг.
13.66

Описание товара Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Платформа Smart TV на базе Яндекс.ТВ открывает перед вами мир развлечений и удобства. Легкий доступ к любимым приложениям и контенту делает просмотр телевизора еще более увлекательным. ? С разрешением 3840x2160 (4K UHD) вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Каждая деталь будет видна, а цвета будут насыщенными благодаря технологии квантовых точек. ? Мощная звуковая система на 16 Вт обеспечит качественное звучание, погружая вас в атмосферу фильмов и сериалов. А с помощью Smart-пульта с голосовым управлением вы сможете легко находить нужный контент. ? Телевизор поддерживает Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, что позволяет подключать его к интернету и другим устройствам без лишних проводов. Вы сможете наслаждаться потоковым видео и музыкой в любое время. ?? Не забывайте, что для максимального комфорта важно правильно установить телевизор. Крепление VESA 200x200 и подставка по краям обеспечивают надежную фиксацию и стильный внешний вид. ? С двумя USB-портами и тремя HDMI-входами вы сможете подключать различные устройства, будь то игровая консоль, медиаплеер или флешка с любимыми фильмами. ? Безрамочный дизайн и компактные размеры делают этот телевизор идеальным дополнением для любого интерьера. С диагональю экрана 55 дюймов он станет центром вашего домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI; 1 x композитный (видео); 1 x стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Платформа Smart TV на базе Яндекс.ТВ открывает перед вами мир развлечений и удобства. Легкий доступ к любимым приложениям и контенту делает просмотр телевизора еще более увлекательным. ? С разрешением 3840x2160 (4K UHD) вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Каждая деталь будет видна, а цвета будут насыщенными благодаря технологии квантовых точек. ? Мощная звуковая система на 16 Вт обеспечит качественное звучание, погружая вас в атмосферу фильмов и сериалов. А с помощью Smart-пульта с голосовым управлением вы сможете легко находить нужный контент. ? Телевизор поддерживает Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, что позволяет подключать его к интернету и другим устройствам без лишних проводов. Вы сможете наслаждаться потоковым видео и музыкой в любое время. ?? Не забывайте, что для максимального комфорта важно правильно установить телевизор. Крепление VESA 200x200 и подставка по краям обеспечивают надежную фиксацию и стильный внешний вид. ? С двумя USB-портами и тремя HDMI-входами вы сможете подключать различные устройства, будь то игровая консоль, медиаплеер или флешка с любимыми фильмами. ? Безрамочный дизайн и компактные размеры делают этот телевизор идеальным дополнением для любого интерьера. С диагональю экрана 55 дюймов он станет центром вашего домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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