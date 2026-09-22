Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 55LED-8260/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Платформа Smart TV на базе Яндекс.ТВ открывает перед вами мир развлечений и удобства. Легкий доступ к любимым приложениям и контенту делает просмотр телевизора еще более увлекательным. ? С разрешением 3840x2160 (4K UHD) вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Каждая деталь будет видна, а цвета будут насыщенными благодаря технологии квантовых точек. ? Мощная звуковая система на 16 Вт обеспечит качественное звучание, погружая вас в атмосферу фильмов и сериалов. А с помощью Smart-пульта с голосовым управлением вы сможете легко находить нужный контент. ? Телевизор поддерживает Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, что позволяет подключать его к интернету и другим устройствам без лишних проводов. Вы сможете наслаждаться потоковым видео и музыкой в любое время. ?? Не забывайте, что для максимального комфорта важно правильно установить телевизор. Крепление VESA 200x200 и подставка по краям обеспечивают надежную фиксацию и стильный внешний вид. ? С двумя USB-портами и тремя HDMI-входами вы сможете подключать различные устройства, будь то игровая консоль, медиаплеер или флешка с любимыми фильмами. ? Безрамочный дизайн и компактные размеры делают этот телевизор идеальным дополнением для любого интерьера. С диагональю экрана 55 дюймов он станет центром вашего домашнего кинотеатра.
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