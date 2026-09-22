Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
Телевизор BBK - это современное устройство, способное удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей. С диагональю экрана 55 дюймов (или 139 см), он предоставляет великолепное качество изображения благодаря технологии Direct LED. Черный цвет корпуса добавляет стильности и элегантности, делая его идеальным для любого интерьера. Этот телевизор поддерживает Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ, что позволяет вам наслаждаться разнообразным контентом и удобным доступом ко всем вашим любимым приложениям и сервисам. Подключение к интернету обеспечивается через порт Ethernet, что обеспечивает стабильное соединение для потоковой передачи контента. BBK предлагает отличные возможности подключения с тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые приставки, Blu-ray плееры и другие мультимедийные устройства. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 обеспечивают поддержку различных форматов вещания, позволяя вам насладиться любимыми каналами в высоком качестве. Телевизор весит 15,7 кг без подставки и всего 15,8 кг с подставкой, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки. Устройство произведено в Китае одним из ведущих производителей электроники, компанией BBK, издавна заслужившей доверие пользователей за надежность и качество своей продукции. Частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавность и четкость изображения, делая просмотр комфортным для глаз.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 520 руб.7380 руб. в СплитТелевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
-
В наличииЦена 29 740 руб.7435 руб. в СплитТелевизор LG 43NU900B6LA.ARUG 43" Ultra HD Direct Led черный гра...
-
В наличииЦена 30 310 руб.7578 руб. в СплитТелевизор Asano 55" 55LU8120T
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 32 420 руб.8105 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 32 520 руб.8130 руб. в СплитТелевизор Xiaomi LED A 55 2026 55" (L55MB-ARU)
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 35 110 руб.8778 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный