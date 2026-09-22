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Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

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Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
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Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 11
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 12
Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 11
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 12
  • Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730235
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
48
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х0.86х0.16
Вес, кг.
13.66

Описание товара Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

Телевизор BBK - это современное устройство, способное удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей. С диагональю экрана 55 дюймов (или 139 см), он предоставляет великолепное качество изображения благодаря технологии Direct LED. Черный цвет корпуса добавляет стильности и элегантности, делая его идеальным для любого интерьера. Этот телевизор поддерживает Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ, что позволяет вам наслаждаться разнообразным контентом и удобным доступом ко всем вашим любимым приложениям и сервисам. Подключение к интернету обеспечивается через порт Ethernet, что обеспечивает стабильное соединение для потоковой передачи контента. BBK предлагает отличные возможности подключения с тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые приставки, Blu-ray плееры и другие мультимедийные устройства. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 обеспечивают поддержку различных форматов вещания, позволяя вам насладиться любимыми каналами в высоком качестве. Телевизор весит 15,7 кг без подставки и всего 15,8 кг с подставкой, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки. Устройство произведено в Китае одним из ведущих производителей электроники, компанией BBK, издавна заслужившей доверие пользователей за надежность и качество своей продукции. Частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавность и четкость изображения, делая просмотр комфортным для глаз.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
48
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK - это современное устройство, способное удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей. С диагональю экрана 55 дюймов (или 139 см), он предоставляет великолепное качество изображения благодаря технологии Direct LED. Черный цвет корпуса добавляет стильности и элегантности, делая его идеальным для любого интерьера. Этот телевизор поддерживает Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ, что позволяет вам наслаждаться разнообразным контентом и удобным доступом ко всем вашим любимым приложениям и сервисам. Подключение к интернету обеспечивается через порт Ethernet, что обеспечивает стабильное соединение для потоковой передачи контента. BBK предлагает отличные возможности подключения с тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые приставки, Blu-ray плееры и другие мультимедийные устройства. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 обеспечивают поддержку различных форматов вещания, позволяя вам насладиться любимыми каналами в высоком качестве. Телевизор весит 15,7 кг без подставки и всего 15,8 кг с подставкой, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки. Устройство произведено в Китае одним из ведущих производителей электроники, компанией BBK, издавна заслужившей доверие пользователей за надежность и качество своей продукции. Частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавность и четкость изображения, делая просмотр комфортным для глаз.
Самовывоз
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Отзывы


Телевизор BBK 55LED-8259/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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