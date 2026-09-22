Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный
Телевизор BBK с диагональю 50 дюймов и экраном размером 127 см станет отличным выбором для любителей качественного изображения и современных технологий. Выполненный в стильном черном цвете, этот телевизор гармонично впишется в любой интерьер. Основной особенностью модели является её высокое разрешение экрана 3840x2160, которое позволяет наслаждаться четким и детализированным изображением в стандарте 2160p (4K UHD). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что особенно важно для любителей спорта и экшн-фильмов. Телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, которая предоставляет пользователям доступ к разнообразным мультимедийным сервисам и приложениям. Наличие поддержки Smart TV и Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету и наслаждаться контентом онлайн. Для приема цифрового телевидения доступны тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что делает устройство универсальным и гибким в применении. Аудиосистема с выходной мощностью 24 Вт обеспечивает качественное звучание. Три порта HDMI и два порта USB позволяют подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и внешние накопители. Телевизор поддерживает крепление на стену по стандарту VESA 200x200, что позволяет удобно разместить его в любой комнате. BBK — это бренд, известный качественной техникой, произведенной в Китае. Этот телевизор станет надежным и функциональным дополнением вашего дома.
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