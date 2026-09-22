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Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный

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Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 1
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Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 1
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 2
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 3
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 4
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 5
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 6
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 7
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 8
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 9
  • Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730234
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.7х0.28
Вес, кг.
14.4

Описание товара Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный

Телевизор BBK с диагональю 50 дюймов и экраном размером 127 см станет отличным выбором для любителей качественного изображения и современных технологий. Выполненный в стильном черном цвете, этот телевизор гармонично впишется в любой интерьер. Основной особенностью модели является её высокое разрешение экрана 3840x2160, которое позволяет наслаждаться четким и детализированным изображением в стандарте 2160p (4K UHD). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что особенно важно для любителей спорта и экшн-фильмов. Телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, которая предоставляет пользователям доступ к разнообразным мультимедийным сервисам и приложениям. Наличие поддержки Smart TV и Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету и наслаждаться контентом онлайн. Для приема цифрового телевидения доступны тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что делает устройство универсальным и гибким в применении. Аудиосистема с выходной мощностью 24 Вт обеспечивает качественное звучание. Три порта HDMI и два порта USB позволяют подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и внешние накопители. Телевизор поддерживает крепление на стену по стандарту VESA 200x200, что позволяет удобно разместить его в любой комнате. BBK — это бренд, известный качественной техникой, произведенной в Китае. Этот телевизор станет надежным и функциональным дополнением вашего дома.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 50LEX-8232/UTS2C 50" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с диагональю 50 дюймов и экраном размером 127 см станет отличным выбором для любителей качественного изображения и современных технологий. Выполненный в стильном черном цвете, этот телевизор гармонично впишется в любой интерьер. Основной особенностью модели является её высокое разрешение экрана 3840x2160, которое позволяет наслаждаться четким и детализированным изображением в стандарте 2160p (4K UHD). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что особенно важно для любителей спорта и экшн-фильмов. Телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, которая предоставляет пользователям доступ к разнообразным мультимедийным сервисам и приложениям. Наличие поддержки Smart TV и Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету и наслаждаться контентом онлайн. Для приема цифрового телевидения доступны тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что делает устройство универсальным и гибким в применении. Аудиосистема с выходной мощностью 24 Вт обеспечивает качественное звучание. Три порта HDMI и два порта USB позволяют подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и внешние накопители. Телевизор поддерживает крепление на стену по стандарту VESA 200x200, что позволяет удобно разместить его в любой комнате. BBK — это бренд, известный качественной техникой, произведенной в Китае. Этот телевизор станет надежным и функциональным дополнением вашего дома.
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Доставка
Отзывы


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