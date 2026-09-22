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Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый

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Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 2
  • Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 3
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  • Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730232
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), компонентный вход, USB Type-A, для наушников, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.63х0.1
Вес, кг.
8.02

Описание товара Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый

Телевизоры BBK представляют собой идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 43 дюйма (108 см) выполнена в элегантном белом корпусе, который прекрасно впишется в любой интерьер. Устройство оснащено экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает высокое качество изображения и поддерживает стандарт HDTV 1080p (Full HD). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамических сцен. Эта модель также предоставляет возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100, что добавляет удобства в размещении телевизора в помещении. Вес с подставкой составляет 6,2 кг, что делает его достаточно лёгким для маневрирования. Телевизор BBK поддерживает технологию Smart TV и работает на базе операционной системы Яндекс ТВ, предлагая доступ к множеству приложений и онлайн-контента. Поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к сети интернет, а три HDMI-разъема расширяют возможности подключения внешних устройств, таких как игровые консоли и медиаплееры. Эта модель, произведенная в Китае, использует передовую технологию экрана Direct LED, благодаря которой изображение отличается высокой яркостью и контрастностью. Телевизоры BBK — это гарантия современного развлечения и качества в вашем доме.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 43LEX-7247/FTS2C 43" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), компонентный вход, USB Type-A, для наушников, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизоры BBK представляют собой идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 43 дюйма (108 см) выполнена в элегантном белом корпусе, который прекрасно впишется в любой интерьер. Устройство оснащено экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает высокое качество изображения и поддерживает стандарт HDTV 1080p (Full HD). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамических сцен. Эта модель также предоставляет возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100, что добавляет удобства в размещении телевизора в помещении. Вес с подставкой составляет 6,2 кг, что делает его достаточно лёгким для маневрирования. Телевизор BBK поддерживает технологию Smart TV и работает на базе операционной системы Яндекс ТВ, предлагая доступ к множеству приложений и онлайн-контента. Поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к сети интернет, а три HDMI-разъема расширяют возможности подключения внешних устройств, таких как игровые консоли и медиаплееры. Эта модель, произведенная в Китае, использует передовую технологию экрана Direct LED, благодаря которой изображение отличается высокой яркостью и контрастностью. Телевизоры BBK — это гарантия современного развлечения и качества в вашем доме.
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Отзывы


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