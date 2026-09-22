Top.Mail.Ru
Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42" FULL HD LED черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42" FULL HD LED черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 1
Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 2
Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 3
Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
2
  • Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 1
  • Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 2
  • Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 3
  • Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42&quot; FULL HD LED черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730228
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х1.01х0.62
Вес, кг.
8.1

Описание товара Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42" FULL HD LED черный

Телевизор BBK — это надежное устройство для тех, кто ценит качественное изображение и современный дизайн. Эта модель имеет диагональ 42 дюйма (106 см), что делает её идеальным выбором для гостиной или спальни. При разрешении экрана 1920x1080 пикселей и использовании технологии Direct LED, телевизор обеспечивает чёткое и яркое изображение стандартов HDTV 1080p (Full HD). Модель поддерживает три основных цифровых тюнера: DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, обеспечивая широкий выбор телеканалов и доступ к различным форматам вещания. Телевизор также оснащен аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, что гарантирует чистый и насыщенный звук для полного погружения в атмосферу фильмов и передач. Телевизор BBK поддерживает 2 HDMI-порта для удобного подключения внешних устройств, таких как игровые консоли и медиаплееры. Хотя Smart TV в этой модели не предусмотрен, это компенсируется возможностями подключения внешних смарт-устройств через HDMI. Устройство изготовлено в Китае и выполнено в стильном черном цвете, способном гармонично вписаться в любой интерьер. Вес телевизора вместе с подставкой составляет 6,2 кг, а также предусмотрена возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100, что позволяет сэкономить пространство в помещении. Чистота и плавность изображения поддерживается частотой обновления 60 Гц, что делает просмотр телепередач комфортным и приятным для глаз. Телевизор BBK станет отличным приобретением для тех, кто ищет сбалансированное сочетание качества и доступности.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42" FULL HD LED черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK — это надежное устройство для тех, кто ценит качественное изображение и современный дизайн. Эта модель имеет диагональ 42 дюйма (106 см), что делает её идеальным выбором для гостиной или спальни. При разрешении экрана 1920x1080 пикселей и использовании технологии Direct LED, телевизор обеспечивает чёткое и яркое изображение стандартов HDTV 1080p (Full HD). Модель поддерживает три основных цифровых тюнера: DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, обеспечивая широкий выбор телеканалов и доступ к различным форматам вещания. Телевизор также оснащен аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, что гарантирует чистый и насыщенный звук для полного погружения в атмосферу фильмов и передач. Телевизор BBK поддерживает 2 HDMI-порта для удобного подключения внешних устройств, таких как игровые консоли и медиаплееры. Хотя Smart TV в этой модели не предусмотрен, это компенсируется возможностями подключения внешних смарт-устройств через HDMI. Устройство изготовлено в Китае и выполнено в стильном черном цвете, способном гармонично вписаться в любой интерьер. Вес телевизора вместе с подставкой составляет 6,2 кг, а также предусмотрена возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100, что позволяет сэкономить пространство в помещении. Чистота и плавность изображения поддерживается частотой обновления 60 Гц, что делает просмотр телепередач комфортным и приятным для глаз. Телевизор BBK станет отличным приобретением для тех, кто ищет сбалансированное сочетание качества и доступности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42" FULL HD LED черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...