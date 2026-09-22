Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42" FULL HD LED черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 42LEM-1016/FTS2C 42" FULL HD LED черный
Телевизор BBK — это надежное устройство для тех, кто ценит качественное изображение и современный дизайн. Эта модель имеет диагональ 42 дюйма (106 см), что делает её идеальным выбором для гостиной или спальни. При разрешении экрана 1920x1080 пикселей и использовании технологии Direct LED, телевизор обеспечивает чёткое и яркое изображение стандартов HDTV 1080p (Full HD). Модель поддерживает три основных цифровых тюнера: DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, обеспечивая широкий выбор телеканалов и доступ к различным форматам вещания. Телевизор также оснащен аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, что гарантирует чистый и насыщенный звук для полного погружения в атмосферу фильмов и передач. Телевизор BBK поддерживает 2 HDMI-порта для удобного подключения внешних устройств, таких как игровые консоли и медиаплееры. Хотя Smart TV в этой модели не предусмотрен, это компенсируется возможностями подключения внешних смарт-устройств через HDMI. Устройство изготовлено в Китае и выполнено в стильном черном цвете, способном гармонично вписаться в любой интерьер. Вес телевизора вместе с подставкой составляет 6,2 кг, а также предусмотрена возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100, что позволяет сэкономить пространство в помещении. Чистота и плавность изображения поддерживается частотой обновления 60 Гц, что делает просмотр телепередач комфортным и приятным для глаз. Телевизор BBK станет отличным приобретением для тех, кто ищет сбалансированное сочетание качества и доступности.
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Теги товара: без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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Теги товара: без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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