Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24" HD LED Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 24LEM-1033/TS2C 24" HD LED Frameless черный
Телевизор BBK с LED-панелью диагональю 24 дюйма отображает изображение в HD-разрешении 1366x768 пикселей для просмотра видео и ТВ-программ. Экран с частотой обновления 60 Гц и временем отклика 8 мс снижает размытие при динамичных сценах. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть экран под разными положениями без искажений цвета. Тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 дают возможность принимать эфирное, кабельное и спутниковое телевидение без дополнительных приставок. Аудиосистема с двумя динамиками мощностью по 5 Вт создаёт стереозвук для воспроизведения фильмов и музыки. Наличие двух портов USB Type-A воспроизводит видео, аудио и изображения напрямую с флеш-накопителей. Разъёмы HDMI, S/PDIF, композитный и для наушников расширяют варианты подключения внешних устройств и аудиосистем. Безрамочный дизайн и возможность крепления на стену по стандарту VESA 100 обеспечивают удобство монтажа и эстетичный внешний вид. Яркость экрана 200 кд/м? и контрастность 3000:1 создают чёткую картинку с насыщенными цветами в условиях обычного освещения.
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