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Телевизор Skyworth 75G66G 75" 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 75G66G 75" 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый

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Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 1
Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 2
Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 3
Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 4
Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 5
Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 1
  • Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 2
  • Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 3
  • Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 4
  • Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 5
  • Телевизор Skyworth 75G66G 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730209
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.79х1.16х0.2
Вес, кг.
37.3

Описание товара Телевизор Skyworth 75G66G 75" 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый

Телевизор Skyworth — это современное устройство, обладающее рядом впечатляющих характеристик, которые способны удовлетворить требования даже самых взыскательных пользователей. Эта модель имеет диагональ экрана 75 дюймов (190 см), что делает ее идеальной для создания настоящего кинематографичного опыта прямо у вас дома. Телевизор оснащен разрешением 3840x2160, поддерживающим формат Ultra HD 4K, который обеспечивает потрясающую четкость и глубину изображения. Благодаря частоте обновления 60 Гц, вы можете наслаждаться плавными сценами без излишней размытости. Skyworth поддерживает технологию Smart TV, основанную на операционной системе Google TV. Это позволяет пользователям легко получать доступ к широкому спектру онлайн-контента, потоковым сервисам и приложениям. Подключение к сети также не станет проблемой благодаря наличию Ethernet порта. Для удобного подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта, что делает процесс интеграции с другими компонентами вашей мультимедийной системы простым и комфортным. С точки зрения дизайна, телевизор выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 600x400 делает установку более гибкой и подходит для разнообразных пространственных решений. Вес телевизора составляет 26,7 кг без подставки и 27,3 кг с подставкой. Страна-производитель — Беларусь, что гарантирует высокое качество и надежность. Кроме того, модель оснащена цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, обеспечивая вам доступ к широкому спектру телевизионного контента. С телевизором Skyworth вы сделаете каждый момент просмотра особенным и увлекательным.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 75G66G 75" 4K Ultra HD LED Smart Eye Care черный/серый




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth — это современное устройство, обладающее рядом впечатляющих характеристик, которые способны удовлетворить требования даже самых взыскательных пользователей. Эта модель имеет диагональ экрана 75 дюймов (190 см), что делает ее идеальной для создания настоящего кинематографичного опыта прямо у вас дома. Телевизор оснащен разрешением 3840x2160, поддерживающим формат Ultra HD 4K, который обеспечивает потрясающую четкость и глубину изображения. Благодаря частоте обновления 60 Гц, вы можете наслаждаться плавными сценами без излишней размытости. Skyworth поддерживает технологию Smart TV, основанную на операционной системе Google TV. Это позволяет пользователям легко получать доступ к широкому спектру онлайн-контента, потоковым сервисам и приложениям. Подключение к сети также не станет проблемой благодаря наличию Ethernet порта. Для удобного подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта, что делает процесс интеграции с другими компонентами вашей мультимедийной системы простым и комфортным. С точки зрения дизайна, телевизор выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 600x400 делает установку более гибкой и подходит для разнообразных пространственных решений. Вес телевизора составляет 26,7 кг без подставки и 27,3 кг с подставкой. Страна-производитель — Беларусь, что гарантирует высокое качество и надежность. Кроме того, модель оснащена цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, обеспечивая вам доступ к широкому спектру телевизионного контента. С телевизором Skyworth вы сделаете каждый момент просмотра особенным и увлекательным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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