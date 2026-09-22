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Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65" 4K Ultra HD Smart черный/серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65" 4K Ultra HD Smart черный/серый

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Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 1
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 2
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 3
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 4
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 5
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 6
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 7
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 8
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 9
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 10
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 11
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 12
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 13
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 14
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 15
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 16
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 17
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 18
Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 1
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 2
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 3
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 4
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 5
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 6
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 7
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 8
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 9
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 10
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 11
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 12
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 13
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 14
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 15
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 16
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 17
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 18
  • Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730208
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, 2 x коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.63х0.96х0.16
Вес, кг.
21.2

Описание товара Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65" 4K Ultra HD Smart черный/серый

Телевизор Skyworth с диагональю 65 дюймов (165 см) является идеальным выбором для ценителей качественного изображения и современных технологий. Этот телевизор оснащен экраном с технологией QLED+, обеспечивающей насыщенные цвета и глубокий контраст. Разрешение 4K UHD (3840x2160) позволяет насладиться четкостью и детализацией картинки, соответствующей стандартам HDTV 2160р. Модель поддерживает Smart TV на базе операционной системы Google TV, что позволяет вам использовать различные приложения и стриминговые сервисы, а также удобно управлять содержимым по вашему вкусу. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi, вы получите быстрый доступ к онлайн-контенту и возможность подключения к интернету без лишних проводов. Телевизор Skyworth оснащен цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что открывает широкие возможности для приема различных каналов в цифровом формате. Выходная мощность аудиосистемы составляет 30 Вт, обеспечивая качественное и мощное звучание для полного погружения в атмосферу происходящего на экране. Черный цвет корпуса и изысканный дизайн гармонично впишутся в любой интерьер. Вес устройства без подставки составляет 13,9 кг, а стандарт крепления VESA 400x200 позволяет легко разместить телевизор на стене. С частотой обновления 120 Гц, вы получите плавное изображение даже в динамичных сценах, что идеально подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр. Skyworth предлагает вам передовые технологии и отличный уровень комфорта в использовании, расширяя границы вашего домашнего развлечения.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65" 4K Ultra HD Smart черный/серый




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, 2 x коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
170
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Skyworth с диагональю 65 дюймов (165 см) является идеальным выбором для ценителей качественного изображения и современных технологий. Этот телевизор оснащен экраном с технологией QLED+, обеспечивающей насыщенные цвета и глубокий контраст. Разрешение 4K UHD (3840x2160) позволяет насладиться четкостью и детализацией картинки, соответствующей стандартам HDTV 2160р. Модель поддерживает Smart TV на базе операционной системы Google TV, что позволяет вам использовать различные приложения и стриминговые сервисы, а также удобно управлять содержимым по вашему вкусу. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi, вы получите быстрый доступ к онлайн-контенту и возможность подключения к интернету без лишних проводов. Телевизор Skyworth оснащен цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что открывает широкие возможности для приема различных каналов в цифровом формате. Выходная мощность аудиосистемы составляет 30 Вт, обеспечивая качественное и мощное звучание для полного погружения в атмосферу происходящего на экране. Черный цвет корпуса и изысканный дизайн гармонично впишутся в любой интерьер. Вес устройства без подставки составляет 13,9 кг, а стандарт крепления VESA 400x200 позволяет легко разместить телевизор на стене. С частотой обновления 120 Гц, вы получите плавное изображение даже в динамичных сценах, что идеально подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр. Skyworth предлагает вам передовые технологии и отличный уровень комфорта в использовании, расширяя границы вашего домашнего развлечения.
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Отзывы


Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65" 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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