Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65" 4K Ultra HD Smart черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 65X66H NEXO Mini-LED 65" 4K Ultra HD Smart черный/серый
Телевизор Skyworth с диагональю 65 дюймов (165 см) является идеальным выбором для ценителей качественного изображения и современных технологий. Этот телевизор оснащен экраном с технологией QLED+, обеспечивающей насыщенные цвета и глубокий контраст. Разрешение 4K UHD (3840x2160) позволяет насладиться четкостью и детализацией картинки, соответствующей стандартам HDTV 2160р. Модель поддерживает Smart TV на базе операционной системы Google TV, что позволяет вам использовать различные приложения и стриминговые сервисы, а также удобно управлять содержимым по вашему вкусу. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi, вы получите быстрый доступ к онлайн-контенту и возможность подключения к интернету без лишних проводов. Телевизор Skyworth оснащен цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что открывает широкие возможности для приема различных каналов в цифровом формате. Выходная мощность аудиосистемы составляет 30 Вт, обеспечивая качественное и мощное звучание для полного погружения в атмосферу происходящего на экране. Черный цвет корпуса и изысканный дизайн гармонично впишутся в любой интерьер. Вес устройства без подставки составляет 13,9 кг, а стандарт крепления VESA 400x200 позволяет легко разместить телевизор на стене. С частотой обновления 120 Гц, вы получите плавное изображение даже в динамичных сценах, что идеально подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр. Skyworth предлагает вам передовые технологии и отличный уровень комфорта в использовании, расширяя границы вашего домашнего развлечения.
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