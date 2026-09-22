Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый
Телевизоры Skyworth представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, что делает их отличным выбором для современных потребителей, стремящихся к высокому качеству изображения и многофункциональности. Этот телевизор Skyworth обладает крупной диагональю экрана в 65 дюймов (165 см), что обеспечит эффект присутствия и полное погружение в происходящее на экране. Технология экрана QLED+ отвечает за яркие и насыщенные цвета, а разрешение 3840х2160 пикселей и поддержка стандарта 4К UHD гарантируют четкость и детализацию изображения даже в самых динамичных сценах. Телевизор легко интегрируется в ваш интерьер благодаря возможности крепления на стену с помощью стандарта VESA 400x200. Его вес составляет 20 кг без подставки и 22,5 кг с установленной подставкой, что позволяет разместить телевизор так, как вам удобно. Skyworth оснащен современным интерфейсом Google TV и поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к широкому спектру онлайн-контента и приложений. Наличие трех портов HDMI позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая максимальную функциональность и гибкость использования. Черный цвет корпуса в сочетании с частотой обновления экрана 144 Гц делает этот телевизор стильным дополнением в любом интерьере, обеспечивая плавное воспроизведение видео и игр. Бренд Skyworth известен своим качеством, и эта модель телевизора не исключение — она станет центром вашего домашнего развлекательного комплекса, объединяя в себе современный дизайн и передовые технологии.
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