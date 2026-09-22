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Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный

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Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730206
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
155
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.79х0.96х0.2
Вес, кг.
42

Описание товара Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный

Телевизор Skyworth 65 Q75G — это сочетание цвета, звука и интеллекта в корпусе с диагональю 65 дюймов. Стильный безрамочный дизайн и центральная подставка делают его привлекательным акцентом в интерьере и создают эффект полного погружения при просмотре. Удобное управление Платформа Google TV обеспечивает удобный доступ к популярным сервисам — YouTube, Netflix, Prime Video и др. Голосовое управление через Google Assistant и Bluetooth?пульт позволяют менять каналы, искать контент и запускать приложения одним словом. Встроенный Chromecast и функции беспроводной связи (Wi?Fi, Bluetooth) позволяют с легкостью транслировать медиа с телефона или планшета. Яркое изображение и плавное видео Технология QLED+ с 4K-разрешением и частотой обновления 120 Гц обеспечивают насыщенную цветопередачу и чёткое изображение. Поддержка HDR10+, Dolby Vision и HLG, а также фирменный процессор Chameleon Extreme делают картинку живой и реалистичной — независимо от контента. Кинотеатр у вас дома Акустика с общей мощностью 30 Вт (2.1.2?канал) с Dolby Atmos и DTS создаёт насыщенный объёмный звук — каждый фильм, сериал или музыкальное видео звучат эффектно. С функцией AI?караоке можно снизить или убрать вокал из любимых треков, создавая караоке прямо дома. Функциональность и комфорт Безрамочный экран и матовое покрытие с Flicker Free и Low Blue Light?защитой снижают нагрузку на глаза. Поддержка эфирного, кабельного и спутникового ТВ, а также функции Time Shift («Пауза эфира»), таймер сна и родительский контроль — для удобного и безопасного просмотра. Интерфейсы: три HDMI, два USB, Ethernet, оптический аудиовыход и выход для наушников — всё необходимое для подключения приставок, аудиосистем и накопителей. Есть режим Filmmaker Mode, режим для геймеров и автоматическая адаптация яркости под освещение в комнате.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
155
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 65 Q75G — это сочетание цвета, звука и интеллекта в корпусе с диагональю 65 дюймов. Стильный безрамочный дизайн и центральная подставка делают его привлекательным акцентом в интерьере и создают эффект полного погружения при просмотре. Удобное управление Платформа Google TV обеспечивает удобный доступ к популярным сервисам — YouTube, Netflix, Prime Video и др. Голосовое управление через Google Assistant и Bluetooth?пульт позволяют менять каналы, искать контент и запускать приложения одним словом. Встроенный Chromecast и функции беспроводной связи (Wi?Fi, Bluetooth) позволяют с легкостью транслировать медиа с телефона или планшета. Яркое изображение и плавное видео Технология QLED+ с 4K-разрешением и частотой обновления 120 Гц обеспечивают насыщенную цветопередачу и чёткое изображение. Поддержка HDR10+, Dolby Vision и HLG, а также фирменный процессор Chameleon Extreme делают картинку живой и реалистичной — независимо от контента. Кинотеатр у вас дома Акустика с общей мощностью 30 Вт (2.1.2?канал) с Dolby Atmos и DTS создаёт насыщенный объёмный звук — каждый фильм, сериал или музыкальное видео звучат эффектно. С функцией AI?караоке можно снизить или убрать вокал из любимых треков, создавая караоке прямо дома. Функциональность и комфорт Безрамочный экран и матовое покрытие с Flicker Free и Low Blue Light?защитой снижают нагрузку на глаза. Поддержка эфирного, кабельного и спутникового ТВ, а также функции Time Shift («Пауза эфира»), таймер сна и родительский контроль — для удобного и безопасного просмотра. Интерфейсы: три HDMI, два USB, Ethernet, оптический аудиовыход и выход для наушников — всё необходимое для подключения приставок, аудиосистем и накопителей. Есть режим Filmmaker Mode, режим для геймеров и автоматическая адаптация яркости под освещение в комнате.
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Отзывы


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