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Телевизор Skyworth 65LN70G 65" 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 65LN70G 65" 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный

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Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 1
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 2
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 3
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 4
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 5
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 6
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 7
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 8
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 9
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 10
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 11
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 12
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 13
Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный, белый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 9
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 10
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 11
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 12
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 13
  • Телевизор Skyworth 65LN70G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730204
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, пульт, документация
Цвет
черный, белый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.18
Вес, кг.
34

Описание товара Телевизор Skyworth 65LN70G 65" 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный

Телевизор Skyworth 65 LN70G — это современный 65-дюймовый QLED-дисплей с точной цветопередачей и стильным безрамочным дизайном, отлично вписывающийся в интерьер гостиной или зоны отдыха. Удобное управление Благодаря платформе Google TV и встроенному голосовому помощнику Google Assistant просмотр становится простым и комфортным. Bluetooth-пульт и поддержка Chromecast дают возможность легко запускать приложения и транслировать контент со смартфона или планшета Чёткое и насыщенное изображение Телевизор оснащён IPS-матрицей с разрешением 4K UHD и технологией Direct LED. Обработка изображения с помощью процессора Chameleon Extreme 3.0 обеспечивает плавную картинку. Поддержка 90 % цветового охвата DCI?P3 и Dolby Vision усиливают реализм, а частота обновления 60 Гц делает просмотр динамичных сцен комфортным Объёмный звук Модель оснащена встроенной акустикой Dolby Audio и Dolby Atmos. Аудиосистема с фронтальным звучанием создаёт объёмный звук, что делает просмотр фильмов и передач более атмосферным . Функциональность и комфорт Современный дизайн с тонкими рамками и матовым экраном снижает отражения и нагрузку на глаза. Телевизор оттеняет зрение благодаря функциям защиты типа Flicker Free и снижению синего света. Он поддерживает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ, функции записи эфира, таймер сна и родительский контроль. Набор интерфейсов (3 HDMI, USB, Ethernet, AV-вход, оптический аудиовыход) позволяет подключить приставки, накопители и аудиосистемы .

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 65LN70G 65" 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, пульт, документация
Цвет
черный, белый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 65 LN70G — это современный 65-дюймовый QLED-дисплей с точной цветопередачей и стильным безрамочным дизайном, отлично вписывающийся в интерьер гостиной или зоны отдыха. Удобное управление Благодаря платформе Google TV и встроенному голосовому помощнику Google Assistant просмотр становится простым и комфортным. Bluetooth-пульт и поддержка Chromecast дают возможность легко запускать приложения и транслировать контент со смартфона или планшета Чёткое и насыщенное изображение Телевизор оснащён IPS-матрицей с разрешением 4K UHD и технологией Direct LED. Обработка изображения с помощью процессора Chameleon Extreme 3.0 обеспечивает плавную картинку. Поддержка 90 % цветового охвата DCI?P3 и Dolby Vision усиливают реализм, а частота обновления 60 Гц делает просмотр динамичных сцен комфортным Объёмный звук Модель оснащена встроенной акустикой Dolby Audio и Dolby Atmos. Аудиосистема с фронтальным звучанием создаёт объёмный звук, что делает просмотр фильмов и передач более атмосферным . Функциональность и комфорт Современный дизайн с тонкими рамками и матовым экраном снижает отражения и нагрузку на глаза. Телевизор оттеняет зрение благодаря функциям защиты типа Flicker Free и снижению синего света. Он поддерживает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ, функции записи эфира, таймер сна и родительский контроль. Набор интерфейсов (3 HDMI, USB, Ethernet, AV-вход, оптический аудиовыход) позволяет подключить приставки, накопители и аудиосистемы .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Skyworth 65LN70G 65" 4K Ultra HD QLED Frame+ Smart Frameless белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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