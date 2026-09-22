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Телевизор Skyworth 55SXF9800 55" 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 55SXF9800 55" 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный

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Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 6
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 7
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 8
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 9
Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Skyworth 55SXF9800 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730201
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
54
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.38х0.86х0.18
Вес, кг.
27

Описание товара Телевизор Skyworth 55SXF9800 55" 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный

Телевизор Skyworth 55SXF9800 — это высококлассное OLED-устройство с строгим чёрным безрамочным дизайном, предназначенное для ценителей качественной картинки и современного интерфейса. Отличается тонким корпусом и элегантной центральной подставкой. Удобное управление Управление осуществляется через пульт с микрофоном и поддержкой голосового ввода, включая Google Assistant. Работает на платформе Google TV (Android 11), поддерживает голосовой поиск и имеет Chromecast встроенный для работы со смартфонами и планшетами. Большой и качественный экран Экран с диагональю 55? и разрешением 4K UHD (3840?2160) построен на OLED?матрице. Обновление 120 Гц и отклик 1 мс обеспечивают чёткое движение в динамичных сценах. Поддержка Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10 и HDR10+ обеспечивает насыщенные цвета и высокий контраст. Функциональность и надёжность Встроены тюнеры DVB?T/T2, DVB?C и DVB?S/S2, телетекст, родительский контроль, таймер сна и EPG. Медиаплеер воспроизводит USB?файлы, доступны Wi?Fi, Bluetooth, LAN и два USB — удобно для подключения внешних носителей или клавиатуры. Кино и игры Звуковая система 2.1 мощностью 34 Вт (20 Вт сабвуфер) поддерживает Dolby Atmos для эффектного погружения. Для геймеров — HDMI 2.1, VRR и FreeSync Premium, что сводит к минимуму задержки и артефакты. Удобство эксплуатации Корпус чёрный, матовый. Размеры: 1226 ? 760 ? 260 мм (с подставкой), толщина панели — 53 мм. Вес — 20,5 кг (без подставки —18,7 кг). Крепление VESA 300?200 мм. Потребляемая мощность ~330 Вт, в режиме ожидания — около 0,5 Вт. Гарантия — 12 месяцев.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55SXF9800 55" 4K Ultra HD OLED Smart Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
54
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 55SXF9800 — это высококлассное OLED-устройство с строгим чёрным безрамочным дизайном, предназначенное для ценителей качественной картинки и современного интерфейса. Отличается тонким корпусом и элегантной центральной подставкой. Удобное управление Управление осуществляется через пульт с микрофоном и поддержкой голосового ввода, включая Google Assistant. Работает на платформе Google TV (Android 11), поддерживает голосовой поиск и имеет Chromecast встроенный для работы со смартфонами и планшетами. Большой и качественный экран Экран с диагональю 55? и разрешением 4K UHD (3840?2160) построен на OLED?матрице. Обновление 120 Гц и отклик 1 мс обеспечивают чёткое движение в динамичных сценах. Поддержка Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10 и HDR10+ обеспечивает насыщенные цвета и высокий контраст. Функциональность и надёжность Встроены тюнеры DVB?T/T2, DVB?C и DVB?S/S2, телетекст, родительский контроль, таймер сна и EPG. Медиаплеер воспроизводит USB?файлы, доступны Wi?Fi, Bluetooth, LAN и два USB — удобно для подключения внешних носителей или клавиатуры. Кино и игры Звуковая система 2.1 мощностью 34 Вт (20 Вт сабвуфер) поддерживает Dolby Atmos для эффектного погружения. Для геймеров — HDMI 2.1, VRR и FreeSync Premium, что сводит к минимуму задержки и артефакты. Удобство эксплуатации Корпус чёрный, матовый. Размеры: 1226 ? 760 ? 260 мм (с подставкой), толщина панели — 53 мм. Вес — 20,5 кг (без подставки —18,7 кг). Крепление VESA 300?200 мм. Потребляемая мощность ~330 Вт, в режиме ожидания — около 0,5 Вт. Гарантия — 12 месяцев.
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Отзывы


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