Телевизор Skyworth 50Q66H 50" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 50Q66H 50" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Телевизор Skyworth 50Q66H — это современный 4K QLED-телевизор с диагональю 50 дюймов, обеспечивающий яркое изображение, насыщенные цвета и интуитивно понятное управление. Отлично подойдёт для гостиной или домашнего кинотеатра. Удобное управление Работает на платформе Google TV с поддержкой голосового ассистента Google Assistant. Пульт с Bluetooth и встроенный Chromecast обеспечивают удобный доступ к приложениям и позволяют транслировать контент с мобильных устройств. Чёткое изображение и плавная картинка QLED?экран с разрешением 4K (3840?2160) и частотой обновления до 120 Гц (HSR120) обеспечивает реалистичную картинку, глубокие цвета и плавность при динамичных сценах. Поддержка HDR10+ и HLG улучшает контрастность и детализацию. Качественный звук и игровые возможности Два динамика мощностью по 10 Вт создают насыщенное и объёмное звучание с поддержкой Dolby Audio. Поддержка технологии VRR (переменная частота обновления) делает этот телевизор отличным выбором для игр. Забота о зрении Технология Eye Care 5.0 снижает уровень синего света, устраняет мерцание и адаптирует яркость к уровню освещения. Матовая поверхность экрана снижает блики, делая просмотр более комфортным. Функциональность и комфорт Элегантный безрамочный корпус, удобная подставка и возможность настенного крепления (VESA) позволяют гармонично вписать телевизор в любой интерьер. Два HDMI-порта, два USB, Ethernet, оптический аудиовыход и AV-вход обеспечивают широкие возможности подключения.
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