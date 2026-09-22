Телевизор Sber SDX-43F3111 43" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Sber SDX-43F3111 43" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный
Телевизор Sber SDX-43F3111 идеально вписывается в интерьер небольшой комнаты. Телевизор 43 дюймов обеспечивает яркое изображение в разрешении 1920x1080, с яркостью 270 кд/м для просмотра при дневном освещении. Поддержка HDR10 усиливает контрастность до 4000:1, делая цвета насыщенными. Телевизор Сбер предлагает доступ к библиотеке через встроенный Wi-Fi (802.11b/g/n/ac). Смарт тв на базе Салют ТВ упрощает навигацию по приложениям, а голосовое управление с помощником Салют позволяет отдавать команды. Телевизор с интернетом интегрируется в экосистему умного дома Sber для стриминга фильмов и сериалов. Для подключения есть три HDMI-входа, два USB-порта и оптический выход. Телевизор с wi-fi поддерживает Miracast и Bluetooth 5.1 для трансляции со смартфона, плюс управление через мобильное приложение. Телевизор андроид-подобный интерфейс Салют ТВ позволяет играть в облачные игры. Телевизоры со smart tv оснащены тюнерами DVB-T/T2, C, S/S2 для приема вещания. Угол обзора 178 обеспечивает четкость с любого места, время отклика 7 мс минимизирует размытие. Телевизор на кухню подойдет благодаря габаритам 55.48x95.45x8.22 см без подставки и весу 5.9 кг. Звук 16 Вт с Dolby Audio создает объем через два канала. Родительский контроль ограничивает контент, энергопотребление 90 Вт в работе и 0.5 Вт в standby. Теливизор маленький для кухни крепится на стену по VESA 200x200, освобождая пространство. Телевизор с вай фай поддерживает HDMI ARC и CEC для саундбаров. Память: 1.5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной для быстрого запуска приложений. В комплекте пульт, подставка, кабель питания и документация. Этот телевизор с интернетом балансирует функциональность и простоту для семей. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность, D-LED подсветка равномерную яркость на 16:9. Телевизор на кухню сочетает стильный черный корпус с практическими возможностями.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 840 руб.4210 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 17 660 руб.4415 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultr...
-
В наличииЦена 17 700 руб.4425 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
-
В наличииЦена 18 180 руб.4545 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
-
В наличииЦена 19 420 руб.4855 руб. в СплитТелевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026
-
В наличииЦена 20 060 руб.5015 руб. в СплитТелевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 20 450 руб.5113 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" 43LU8120T
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Sber SDX-43F3111 43" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный