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Телевизор Sber SDX-43F3111 43" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Sber SDX-43F3111 43" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный

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Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 2
Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 3
Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 8
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Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 13
  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 14
  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 15
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  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 17
  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Sber SDX-43F3111 43&quot; FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730196
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ДУ, настольная подставка, винты
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х63х13
Вес, кг.
7.9

Описание товара Телевизор Sber SDX-43F3111 43" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный

Телевизор Sber SDX-43F3111 идеально вписывается в интерьер небольшой комнаты. Телевизор 43 дюймов обеспечивает яркое изображение в разрешении 1920x1080, с яркостью 270 кд/м для просмотра при дневном освещении. Поддержка HDR10 усиливает контрастность до 4000:1, делая цвета насыщенными. Телевизор Сбер предлагает доступ к библиотеке через встроенный Wi-Fi (802.11b/g/n/ac). Смарт тв на базе Салют ТВ упрощает навигацию по приложениям, а голосовое управление с помощником Салют позволяет отдавать команды. Телевизор с интернетом интегрируется в экосистему умного дома Sber для стриминга фильмов и сериалов. Для подключения есть три HDMI-входа, два USB-порта и оптический выход. Телевизор с wi-fi поддерживает Miracast и Bluetooth 5.1 для трансляции со смартфона, плюс управление через мобильное приложение. Телевизор андроид-подобный интерфейс Салют ТВ позволяет играть в облачные игры. Телевизоры со smart tv оснащены тюнерами DVB-T/T2, C, S/S2 для приема вещания. Угол обзора 178 обеспечивает четкость с любого места, время отклика 7 мс минимизирует размытие. Телевизор на кухню подойдет благодаря габаритам 55.48x95.45x8.22 см без подставки и весу 5.9 кг. Звук 16 Вт с Dolby Audio создает объем через два канала. Родительский контроль ограничивает контент, энергопотребление 90 Вт в работе и 0.5 Вт в standby. Теливизор маленький для кухни крепится на стену по VESA 200x200, освобождая пространство. Телевизор с вай фай поддерживает HDMI ARC и CEC для саундбаров. Память: 1.5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной для быстрого запуска приложений. В комплекте пульт, подставка, кабель питания и документация. Этот телевизор с интернетом балансирует функциональность и простоту для семей. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность, D-LED подсветка равномерную яркость на 16:9. Телевизор на кухню сочетает стильный черный корпус с практическими возможностями.

Отзывы о товаре Телевизор Sber SDX-43F3111 43" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ДУ, настольная подставка, винты
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Sber SDX-43F3111 идеально вписывается в интерьер небольшой комнаты. Телевизор 43 дюймов обеспечивает яркое изображение в разрешении 1920x1080, с яркостью 270 кд/м для просмотра при дневном освещении. Поддержка HDR10 усиливает контрастность до 4000:1, делая цвета насыщенными. Телевизор Сбер предлагает доступ к библиотеке через встроенный Wi-Fi (802.11b/g/n/ac). Смарт тв на базе Салют ТВ упрощает навигацию по приложениям, а голосовое управление с помощником Салют позволяет отдавать команды. Телевизор с интернетом интегрируется в экосистему умного дома Sber для стриминга фильмов и сериалов. Для подключения есть три HDMI-входа, два USB-порта и оптический выход. Телевизор с wi-fi поддерживает Miracast и Bluetooth 5.1 для трансляции со смартфона, плюс управление через мобильное приложение. Телевизор андроид-подобный интерфейс Салют ТВ позволяет играть в облачные игры. Телевизоры со smart tv оснащены тюнерами DVB-T/T2, C, S/S2 для приема вещания. Угол обзора 178 обеспечивает четкость с любого места, время отклика 7 мс минимизирует размытие. Телевизор на кухню подойдет благодаря габаритам 55.48x95.45x8.22 см без подставки и весу 5.9 кг. Звук 16 Вт с Dolby Audio создает объем через два канала. Родительский контроль ограничивает контент, энергопотребление 90 Вт в работе и 0.5 Вт в standby. Теливизор маленький для кухни крепится на стену по VESA 200x200, освобождая пространство. Телевизор с вай фай поддерживает HDMI ARC и CEC для саундбаров. Память: 1.5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной для быстрого запуска приложений. В комплекте пульт, подставка, кабель питания и документация. Этот телевизор с интернетом балансирует функциональность и простоту для семей. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность, D-LED подсветка равномерную яркость на 16:9. Телевизор на кухню сочетает стильный черный корпус с практическими возможностями.
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