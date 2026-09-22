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Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65" 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65" 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан

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Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 1
Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 2
Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 3
Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 4
Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 1
  • Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 2
  • Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 3
  • Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 4
  • Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730193
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
163
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.61х0.95х0.17
Вес, кг.
29

Описание товара Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65" 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан

Телевизор SAMSUNG UE65DU8500UXRU представляет собой современное устройство с диагональю экрана 65 дюймов, поддерживающее разрешение 3840x2160 пикселей (4K UHD). Этот LED-телевизор обеспечивает высокое качество изображения благодаря технологии интеллектуального масштабирования, которая поднимает качество контента до 4K, позволяя пользователям наслаждаться своими любимыми фильмами и сериалами в наилучшем качестве. Телевизор работает на платформе Samsung Tizen, которая предлагает множество умных функций и приложений. С помощью операционной системы Tizen пользователи могут легко управлять своими смарт-устройствами через приложение SmartThings и использовать функцию Daily+ для удобного доступа к повседневным задачам. Кроме того, Tizen поддерживает голосовое управление через Bixby, что делает взаимодействие с устройством более интуитивным и удобным. Дизайн телевизора также заслуживает внимания: его сверхтонкий корпус и безрамочный экран гармонично вписываются в любой интерьер. Кроме того, SAMSUNG UE65DU8500UXRU обладает высоким уровнем энергоэффективности (класс A), что позволяет снизить потребление электроэнергии как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания. Эко-датчик автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения в помещении, что дополнительно способствует экономии энергии. Функция Motion Xcelerator улучшает плавность движения на экране, автоматически подстраивая изображение под скорость перемещения объектов, что особенно полезно при просмотре спортивных передач или экшен-фильмов. Телевизор также оснащен игровым режимом с автопереключением (ALLM) и поддержкой HGiG, что делает его отличным выбором для геймеров. С помощью встроенного функционала можно наслаждаться играми без необходимости в отдельной консоли, используя лишь контроллер и стабильное интернет-соединение. Звуковая система телевизора включает в себя технологию OTS Lite, обеспечивающую виртуальный объемный звук, который следует за движением объектов на экране. Это позволяет создать эффект полного погружения в происходящее. Также стоит отметить функцию Q-Symphony, которая позволяет динамикам телевизора и внешнего саундбара работать синхронно, создавая более насыщенное звуковое сопровождение. В плане подключения, SAMSUNG UE65DU8500UXRU предлагает три HDMI порта и два USB порта, а также поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5. Это позволяет легко подключать различные устройства, такие как игровые консоли, Blu-ray проигрыватели и другие мультимедийные устройства. Поддержка Apple AirPlay также расширяет возможности использования телевизора для потоковой передачи контента с мобильных устройств.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65" 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
163
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор SAMSUNG UE65DU8500UXRU представляет собой современное устройство с диагональю экрана 65 дюймов, поддерживающее разрешение 3840x2160 пикселей (4K UHD). Этот LED-телевизор обеспечивает высокое качество изображения благодаря технологии интеллектуального масштабирования, которая поднимает качество контента до 4K, позволяя пользователям наслаждаться своими любимыми фильмами и сериалами в наилучшем качестве. Телевизор работает на платформе Samsung Tizen, которая предлагает множество умных функций и приложений. С помощью операционной системы Tizen пользователи могут легко управлять своими смарт-устройствами через приложение SmartThings и использовать функцию Daily+ для удобного доступа к повседневным задачам. Кроме того, Tizen поддерживает голосовое управление через Bixby, что делает взаимодействие с устройством более интуитивным и удобным. Дизайн телевизора также заслуживает внимания: его сверхтонкий корпус и безрамочный экран гармонично вписываются в любой интерьер. Кроме того, SAMSUNG UE65DU8500UXRU обладает высоким уровнем энергоэффективности (класс A), что позволяет снизить потребление электроэнергии как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания. Эко-датчик автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения в помещении, что дополнительно способствует экономии энергии. Функция Motion Xcelerator улучшает плавность движения на экране, автоматически подстраивая изображение под скорость перемещения объектов, что особенно полезно при просмотре спортивных передач или экшен-фильмов. Телевизор также оснащен игровым режимом с автопереключением (ALLM) и поддержкой HGiG, что делает его отличным выбором для геймеров. С помощью встроенного функционала можно наслаждаться играми без необходимости в отдельной консоли, используя лишь контроллер и стабильное интернет-соединение. Звуковая система телевизора включает в себя технологию OTS Lite, обеспечивающую виртуальный объемный звук, который следует за движением объектов на экране. Это позволяет создать эффект полного погружения в происходящее. Также стоит отметить функцию Q-Symphony, которая позволяет динамикам телевизора и внешнего саундбара работать синхронно, создавая более насыщенное звуковое сопровождение. В плане подключения, SAMSUNG UE65DU8500UXRU предлагает три HDMI порта и два USB порта, а также поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5. Это позволяет легко подключать различные устройства, такие как игровые консоли, Blu-ray проигрыватели и другие мультимедийные устройства. Поддержка Apple AirPlay также расширяет возможности использования телевизора для потоковой передачи контента с мобильных устройств.
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Телевизор Samsung UE65DU8500UXRU 65" 4K Ultra HD LED Smart Series 8 титан - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 70380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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