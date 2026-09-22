Телевизор Samsung QE83S90DAEXRU 83" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE83S90DAEXRU 83" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
Телевизор Samsung 2024 года выпуска предлагает передовые технологические решения для вашего дома. С диагональю экрана в 83 дюйма (или 211 см), этот телевизор обеспечивает захватывающий просмотр в любом пространстве. В основе устройства лежит современная OLED-технология, что гарантирует яркие цвета и глубокие черные оттенки, создавая более реалистичное изображение. Конструкция телевизора позволяет его крепление на стену с помощью стандарта VESA 400x300, что обеспечивает гибкость в размещении. При этом вес без подставки составляет 37,6 кг, а с подставкой — 39,4 кг. Устройство выполнено в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер. Телевизор оснащен операционной системой Tizen OS, что обеспечивает легкий доступ к функциям и приложениям Smart TV. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2 позволяют принимать сигналы различных форматов. Наличие четырех HDMI-портов облегчает подключение различных устройств, таких как игровые приставки и медиаплееры, а порт Ethernet обеспечивает устойчивое подключение к сети. Телевизор Samsung поддерживает современные функции и технологии, предлагая невероятное качество изображения и звука. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество и современный дизайн.
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