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Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный

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Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 5
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 6
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 7
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 8
Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730180
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.59х0.93х0.15
Вес, кг.
28.2

Описание товара Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный

**Телевизор Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя невероятные возможности с телевизором Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально реалистичное изображение и сможете насладиться каждым моментом любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и получить незабываемые впечатления от просмотра. * **Q-LED технология:** обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной передачей каждого оттенка. * **Высокое качество изображения:** детализация и чёткость картинки порадуют даже самых требовательных пользователей. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними разработками в области обработки изображения и звука, что гарантирует вам превосходный просмотр контента. С телевизором Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя невероятные возможности с телевизором Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально реалистичное изображение и сможете насладиться каждым моментом любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и получить незабываемые впечатления от просмотра. * **Q-LED технология:** обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной передачей каждого оттенка. * **Высокое качество изображения:** детализация и чёткость картинки порадуют даже самых требовательных пользователей. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними разработками в области обработки изображения и звука, что гарантирует вам превосходный просмотр контента. С телевизором Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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Отзывы


Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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