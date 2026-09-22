Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE65Q8FAAUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 т.серый/черный
**Телевизор Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя невероятные возможности с телевизором Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU. Благодаря передовым технологиям и высококачественному экрану вы получите максимально реалистичное изображение и сможете насладиться каждым моментом любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и получить незабываемые впечатления от просмотра. * **Q-LED технология:** обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной передачей каждого оттенка. * **Высокое качество изображения:** детализация и чёткость картинки порадуют даже самых требовательных пользователей. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними разработками в области обработки изображения и звука, что гарантирует вам превосходный просмотр контента. С телевизором Samsung 65' Q-LED QE65Q8FAAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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