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Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

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Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 7
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 8
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 9
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 7
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 8
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 9
  • Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 720 руб. 
Начислим 1740 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730174
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
108 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.38х0.83х0.15
Вес, кг.
17.8

Описание товара Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

?Телевизор Samsung OLED S85F 2025 года выпуска с диагональю 55" сочетает современный минималистичный дизайн с ультратонкими рамками и стильной подставкой, выполненной в цвете черный-графит. Благодаря OLED-матрице устройство обеспечивает глубокий черный цвет, яркие насыщенные оттенки и по-настоящему высокую контрастность, что позволяет насладиться невероятно реалистичным изображением. ?Модель поддерживает разрешение 4K Ultra HD (3840x2160), частоту обновления 120 Гц и технологии HDR10+, HLG, а также адаптивный HDR, что гарантирует плавность динамичных сцен и широкий диапазон яркости. За обработку изображения отвечает современный процессор NQ4 AI Gen2, обеспечивающий интеллектуальное масштабирование до 4K и автоматическую оптимизацию изображения под контент. ?Телевизор оснащён операционной системой Tizen, что позволяет использовать все возможности Smart TV:доступ к приложениям, сервисам потокового видео, веб-браузер, голосовое управление и интеграцию с экосистемой SmartThings и IoT-устройствами. Поддерживается работа с голосовыми ассистентами Алиса, Google Assistant и Alexa. ?Для любителей игр предусмотрены игровые функции:VRR, FreeSync Premium, ALLM, Game Motion Plus, ультраширокий обзор и игровая панель Game Bar. Аудиосистема с мощностью 20 Вт, поддержкой Dolby Atmos, сабвуфером и фирменной технологией Q-Symphony создаёт объёмный и детализированный звук, усиливая эффект полного погружения.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Египет
Описание
?Телевизор Samsung OLED S85F 2025 года выпуска с диагональю 55" сочетает современный минималистичный дизайн с ультратонкими рамками и стильной подставкой, выполненной в цвете черный-графит. Благодаря OLED-матрице устройство обеспечивает глубокий черный цвет, яркие насыщенные оттенки и по-настоящему высокую контрастность, что позволяет насладиться невероятно реалистичным изображением. ?Модель поддерживает разрешение 4K Ultra HD (3840x2160), частоту обновления 120 Гц и технологии HDR10+, HLG, а также адаптивный HDR, что гарантирует плавность динамичных сцен и широкий диапазон яркости. За обработку изображения отвечает современный процессор NQ4 AI Gen2, обеспечивающий интеллектуальное масштабирование до 4K и автоматическую оптимизацию изображения под контент. ?Телевизор оснащён операционной системой Tizen, что позволяет использовать все возможности Smart TV:доступ к приложениям, сервисам потокового видео, веб-браузер, голосовое управление и интеграцию с экосистемой SmartThings и IoT-устройствами. Поддерживается работа с голосовыми ассистентами Алиса, Google Assistant и Alexa. ?Для любителей игр предусмотрены игровые функции:VRR, FreeSync Premium, ALLM, Game Motion Plus, ультраширокий обзор и игровая панель Game Bar. Аудиосистема с мощностью 20 Вт, поддержкой Dolby Atmos, сабвуфером и фирменной технологией Q-Symphony создаёт объёмный и детализированный звук, усиливая эффект полного погружения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - по цене 108720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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