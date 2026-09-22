Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE55S85FAEXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
?Телевизор Samsung OLED S85F 2025 года выпуска с диагональю 55" сочетает современный минималистичный дизайн с ультратонкими рамками и стильной подставкой, выполненной в цвете черный-графит. Благодаря OLED-матрице устройство обеспечивает глубокий черный цвет, яркие насыщенные оттенки и по-настоящему высокую контрастность, что позволяет насладиться невероятно реалистичным изображением. ?Модель поддерживает разрешение 4K Ultra HD (3840x2160), частоту обновления 120 Гц и технологии HDR10+, HLG, а также адаптивный HDR, что гарантирует плавность динамичных сцен и широкий диапазон яркости. За обработку изображения отвечает современный процессор NQ4 AI Gen2, обеспечивающий интеллектуальное масштабирование до 4K и автоматическую оптимизацию изображения под контент. ?Телевизор оснащён операционной системой Tizen, что позволяет использовать все возможности Smart TV:доступ к приложениям, сервисам потокового видео, веб-браузер, голосовое управление и интеграцию с экосистемой SmartThings и IoT-устройствами. Поддерживается работа с голосовыми ассистентами Алиса, Google Assistant и Alexa. ?Для любителей игр предусмотрены игровые функции:VRR, FreeSync Premium, ALLM, Game Motion Plus, ультраширокий обзор и игровая панель Game Bar. Аудиосистема с мощностью 20 Вт, поддержкой Dolby Atmos, сабвуфером и фирменной технологией Q-Symphony создаёт объёмный и детализированный звук, усиливая эффект полного погружения.
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