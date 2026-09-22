Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart серебристый
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart серебристый
Телевизор LG – это современное решение для вашего дома, объединяющее передовые технологии и стильный дизайн. В 2025 году этот телевизор установлен на новые стандарты качества изображения и функциональности. С диагональю экрана в 83 дюйма (210 см) и разрешением 3840х2160, этот телевизор обеспечивает потрясающую четкость и детализацию, соответствующую стандартам 4K UHD. Благодаря OLED-технологии подсветки, LG предлагает невероятную насыщенность цвета и глубину черного, делая просмотр таким реалистичным, что вы почувствуете себя частью происходящего на экране. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавное и четкое изображение в динамических сценах, что особенно важно для любителей спорта и экшен-фильмов. С телевизором LG 2025 года вам доступен полный спектр возможностей Smart TV на базе операционной системы webOS. Это интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко управлять приложениями, стриминговыми сервисами и подключенными устройствами. Телевизор также поддерживает крепление на стену по стандарту VESA 400x400, что делает его идеальным решением для любой гостиной, позволяя сохранить пространство и придать помещению стильный и законченный вид. Вес без подставки составляет 39 кг, что облегчает установку. Серебристый корпус телевизора LG добавляет утонченности и современности в интерьер вашего дома. Подключение через порт Ethernet обеспечивает стабильное интернет соединение для потоковой передачи контента в высоком качестве. LG 2025 года – это не просто телевизор, это центр развлекательных технологий в вашем доме, который подарит вам незабываемые впечатления от каждого кадра.
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