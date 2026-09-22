Top.Mail.Ru
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 1
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 2
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 3
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 4
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 5
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 6
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 7
Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
83
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 1
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 2
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 3
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 4
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 5
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 6
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 7
  • Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
495 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730165
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
83
Диагональ экрана, см
211
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
727
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.05х1.21х0.25
Вес, кг.
42

Описание товара Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart серебристый

Телевизор LG – это современное решение для вашего дома, объединяющее передовые технологии и стильный дизайн. В 2025 году этот телевизор установлен на новые стандарты качества изображения и функциональности. С диагональю экрана в 83 дюйма (210 см) и разрешением 3840х2160, этот телевизор обеспечивает потрясающую четкость и детализацию, соответствующую стандартам 4K UHD. Благодаря OLED-технологии подсветки, LG предлагает невероятную насыщенность цвета и глубину черного, делая просмотр таким реалистичным, что вы почувствуете себя частью происходящего на экране. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавное и четкое изображение в динамических сценах, что особенно важно для любителей спорта и экшен-фильмов. С телевизором LG 2025 года вам доступен полный спектр возможностей Smart TV на базе операционной системы webOS. Это интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко управлять приложениями, стриминговыми сервисами и подключенными устройствами. Телевизор также поддерживает крепление на стену по стандарту VESA 400x400, что делает его идеальным решением для любой гостиной, позволяя сохранить пространство и придать помещению стильный и законченный вид. Вес без подставки составляет 39 кг, что облегчает установку. Серебристый корпус телевизора LG добавляет утонченности и современности в интерьер вашего дома. Подключение через порт Ethernet обеспечивает стабильное интернет соединение для потоковой передачи контента в высоком качестве. LG 2025 года – это не просто телевизор, это центр развлекательных технологий в вашем доме, который подарит вам незабываемые впечатления от каждого кадра.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
83
Диагональ экрана, см
211
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
727
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG – это современное решение для вашего дома, объединяющее передовые технологии и стильный дизайн. В 2025 году этот телевизор установлен на новые стандарты качества изображения и функциональности. С диагональю экрана в 83 дюйма (210 см) и разрешением 3840х2160, этот телевизор обеспечивает потрясающую четкость и детализацию, соответствующую стандартам 4K UHD. Благодаря OLED-технологии подсветки, LG предлагает невероятную насыщенность цвета и глубину черного, делая просмотр таким реалистичным, что вы почувствуете себя частью происходящего на экране. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавное и четкое изображение в динамических сценах, что особенно важно для любителей спорта и экшен-фильмов. С телевизором LG 2025 года вам доступен полный спектр возможностей Smart TV на базе операционной системы webOS. Это интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко управлять приложениями, стриминговыми сервисами и подключенными устройствами. Телевизор также поддерживает крепление на стену по стандарту VESA 400x400, что делает его идеальным решением для любой гостиной, позволяя сохранить пространство и придать помещению стильный и законченный вид. Вес без подставки составляет 39 кг, что облегчает установку. Серебристый корпус телевизора LG добавляет утонченности и современности в интерьер вашего дома. Подключение через порт Ethernet обеспечивает стабильное интернет соединение для потоковой передачи контента в высоком качестве. LG 2025 года – это не просто телевизор, это центр развлекательных технологий в вашем доме, который подарит вам незабываемые впечатления от каждого кадра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG OLED83G5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...