Телевизор LG 86QNED82A6B.ARUG 86" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730162
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
217
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.09х1.21х0.2
Вес, кг.
58.5
Описание товара Телевизор LG 86QNED82A6B.ARUG 86" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан
Телевизор LED LG 86" 86QNED82A6B. ARUG с разрешением 4K Ultra HD и диагональю 86 дюймов создаёт эффект погружения, превращая ваш дом в уютный кинотеатр. Панель QNED с Edge LED подсветкой обеспечивает насыщенные цвета и глубокие чёрные оттенки, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение динамичных сцен.
-
Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали обеспечивают комфортный просмотр с разных точек
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth позволяют удобно подключат телевизор к интернету и беспроводным устройствам
Операционная система webOS 25 с поддержкой Google и AirPlay 2 расширяет возможности Smart TV
Поддержка цифровых и спутниковых тюнеров DVB-T/T2/C/S/S2 обеспечивает широкий выбор каналов
Интеграция с экосистемой Google позволяет взаимодействовать с телевизором еще более удобно и использовать его для управления умным домом
Акустическая схема 2. 0 обеспечивает чистый и объёмный звук
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
217
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Индонезия
Телевизор LED LG 86" 86QNED82A6B. ARUG с разрешением 4K Ultra HD и диагональю 86 дюймов создаёт эффект погружения, превращая ваш дом в уютный кинотеатр. Панель QNED с Edge LED подсветкой обеспечивает насыщенные цвета и глубокие чёрные оттенки, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение динамичных сцен.
-
Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали обеспечивают комфортный просмотр с разных точек
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth позволяют удобно подключат телевизор к интернету и беспроводным устройствам
Операционная система webOS 25 с поддержкой Google и AirPlay 2 расширяет возможности Smart TV
Поддержка цифровых и спутниковых тюнеров DVB-T/T2/C/S/S2 обеспечивает широкий выбор каналов
Интеграция с экосистемой Google позволяет взаимодействовать с телевизором еще более удобно и использовать его для управления умным домом
Акустическая схема 2. 0 обеспечивает чистый и объёмный звук
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Телевизор LG 86QNED82A6B.ARUG 86" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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