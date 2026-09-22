Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG 75QNED82A6B.ARUG 75" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан
Телевизор LED LG 75QNED82A6B. ARUG с 75" экраном (190 см) создан для вашего домашнего кинотеатра Разрешение 3840 x 2160 пикселей обеспечивает чёткое изображение в формате 4K Ultra HD Технология QNED с Edge LED подсветкой дарит яркие и насыщенные цвета Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть телевизор с любого ракурса Smart TV на базе webOS 25 открывает доступ к множеству ваших любимых приложений и онлайн-сервисов Встроенные Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают удобное беспроводное подключение к интернету, устройствам и аксессуарам Поддержка AirPlay 2 позволяет транслировать контент с мобильных устройств Apple на экран телевизора Цифровые и спутниковые тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2 обеспечивают широкий выбор каналов и стабильный приём Модель 2025 года входит в экосистему Google и поддерживает функции умного дома для удобного управления устройствами
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