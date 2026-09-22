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Телевизор Hisense 65U8Q 65" 4K Ultra HD LED Smart серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 65U8Q 65" 4K Ultra HD LED Smart серый

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Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 4
Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 5
Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 6
Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 7
Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 8
Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 1
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 2
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 3
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 4
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 5
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 6
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 7
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 8
  • Телевизор Hisense 65U8Q 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730149
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
90
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), композитный разъем (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.99х0.17
Вес, кг.
38

Описание товара Телевизор Hisense 65U8Q 65" 4K Ultra HD LED Smart серый

**Телевизор HISENSE 65' m-LED 65U8Q: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором HISENSE 65U8Q. Благодаря передовым технологиям и диагонали в 65 дюймов, этот телевизор превратит ваш дом в настоящий кинотеатр. **Почему стоит выбрать HISENSE 65U8Q?** * **Потрясающее качество изображения:** m-LED технология обеспечивает яркую и насыщенную картинку с высокой чёткостью. * **Широкий угол обзора:** наслаждайтесь качественным изображением с любого угла — идеально для больших семейных просмотров. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют плавность и реалистичность изображения. * **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн HISENSE 65U8Q гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором HISENSE 65U8Q ваши любимые фильмы, сериалы и спортивные трансляции заиграют новыми красками. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от просмотра!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65U8Q 65" 4K Ultra HD LED Smart серый




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
90
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), композитный разъем (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор HISENSE 65' m-LED 65U8Q: погрузитесь в мир ярких эмоций!** Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором HISENSE 65U8Q. Благодаря передовым технологиям и диагонали в 65 дюймов, этот телевизор превратит ваш дом в настоящий кинотеатр. **Почему стоит выбрать HISENSE 65U8Q?** * **Потрясающее качество изображения:** m-LED технология обеспечивает яркую и насыщенную картинку с высокой чёткостью. * **Широкий угол обзора:** наслаждайтесь качественным изображением с любого угла — идеально для больших семейных просмотров. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют плавность и реалистичность изображения. * **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн HISENSE 65U8Q гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором HISENSE 65U8Q ваши любимые фильмы, сериалы и спортивные трансляции заиграют новыми красками. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от просмотра!
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Отзывы


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