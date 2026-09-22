Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 75" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730146
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
295
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.83х1.09х0.19
Вес, кг.
30.7
Описание товара Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 75" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
LED-телевизор Haier 75 Smart TV S2 PRO с 75-дюймовым экраном показывает изображение в сверхчетком 4K-разрешении. Технология HDR10 делает картинку более четкой и насыщенной. Устройство оснащено набором интерфейсов, модулем Wi-Fi и функциями Smart TV с поддержкой голосовых команд. Стереодинамики на 24 Вт дополнены технологиями объемного звучания. Есть поддержка управления со смартфона.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
295
Страна производитель
Китай
LED-телевизор Haier 75 Smart TV S2 PRO с 75-дюймовым экраном показывает изображение в сверхчетком 4K-разрешении. Технология HDR10 делает картинку более четкой и насыщенной. Устройство оснащено набором интерфейсов, модулем Wi-Fi и функциями Smart TV с поддержкой голосовых команд. Стереодинамики на 24 Вт дополнены технологиями объемного звучания. Есть поддержка управления со смартфона.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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