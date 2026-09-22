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Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

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Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 2
Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 3
Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 4
Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 5
Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
Intel W790
Тип оперативной памяти
LRDIMM, RDIMM
Количество слотов памяти
16
Размер дисковой корзины
4
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 1
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 2
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 3
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 4
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 5
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-551A-T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
254 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730141
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
Intel W790
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
LRDIMM, RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
4
Размер дисковой корзины
4
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Разъемы на задней панели
COM порт, VGA, множество USB портов (в том числе USB 3.2 Gen2 и Gen2?2), аудио 7.1.
Габариты (ШxВxГ), мм
222 x 573 x 535 мм
Масса
17.74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х71х38
Вес, кг.
26

Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
Intel W790
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
LRDIMM, RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
4
Размер дисковой корзины
4
Мощность блока питания
2000
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Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Разъемы на задней панели
COM порт, VGA, множество USB портов (в том числе USB 3.2 Gen2 и Gen2?2), аудио 7.1.
Габариты (ШxВxГ), мм
222 x 573 x 535 мм
Масса
17.74
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Supermicro SYS-551A-T 5U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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