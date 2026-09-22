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Серверная платформа Supermicro SYS-421GE-TNRT 4U 2xLGA3647 DDR4x16 24x2.5" HS 2x1600W Redundant купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Supermicro SYS-421GE-TNRT 4U 2xLGA3647 DDR4x16 24x2.5" HS 2x1600W Redundant

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Серверная платформа SuperMicro SYS-421GE-TNRT - фото 1
Серверная платформа SuperMicro SYS-421GE-TNRT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
4U
Socket
LGA 4677
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Размер дисковой корзины
4
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
1
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-421GE-TNRT - фото 1
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-421GE-TNRT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 263 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730140
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
4U
Socket
LGA 4677
Форм-фактор материнской платы
ATX
Чипсет
есть
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
22110
Размер дисковой корзины
4
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
437 x 178 x 737
Масса
29.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.7х0.38
Вес, кг.
30

Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-421GE-TNRT 4U 2xLGA3647 DDR4x16 24x2.5" HS 2x1600W Redundant

Представляем серверную платформу SuperMicro SYS-421GE-TNRT — готовое решение для создания высокопроизводительной и чрезвычайно надежной вычислительной инфраструктуры. Этот сервер, выполненный в корпусе высотой 4 юнита, идеально подходит для развертывания в современных дата-центрах, где на первом месте стоят мощность, бесперебойность работы и эффективное использование ресурсов. В основе платформы лежит передовой чипсет Intel C741, поддерживающий два процессорных разъема LGA 4677. Это позволяет создавать мощные двухпроцессорные конфигурации, где каждый процессор может иметь тепловыделение до 350 ватт, что гарантирует поддержку самых производительных моделей для решения задач любого уровня сложности. Сервер открывает новую эру в скорости обработки данных благодаря поддержке оперативной памяти стандарта DDR5. На материнской плате установлено тридцать два слота, что позволяет установить до восьми тысяч ста девяносто двух гигабайт памяти при использовании модулей объемом 256 гигабайт каждый. Работая на частоте до пяти тысяч шестисот мегагерц, эта система памяти обеспечивает мгновенный доступ к информации, что критически важно для работы с большими данными, сложными виртуальными средами и ресурсоемкими приложениями. Конфигурация системы хранения данных продумана для достижения максимальной гибкости и производительности. Сервер поддерживает установку до шестнадцати накопителей форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SATA, что позволяет создать обширное и отказоустойчивое хранилище. Для ускорения работы системных приложений или кэширования предусмотрено два разъема M.2 с интерфейсом PCI-E, поддерживающие накопители большого размера 22110. Высокоскоростное сетевое взаимодействие обеспечивают два встроенных порта с пропускной способностью десять гигабит в секунду, а для удобства удаленного администрирования предусмотрен выделенный интерфейс управления. Особого внимания заслуживает система электропитания. Сервер оснащен четырьмя блоками питания мощностью две тысячи семьсот ватт каждый, обладающими высшим сертификатом эффективности 80 PLUS Titanium. Такая конфигурация не только обеспечивает огромный запас мощности для полного задействования всех компонентов, но и гарантирует бесперебойную работу даже в случае выхода из строя одного или нескольких блоков питания. Высочайший КПД блоков питания означает минимальные потери энергии и значительную экономию на электропотреблении, что делает данную платформу не только мощной, но и экономически выгодной в долгосрочной перспективе эксплуатации. SuperMicro SYS-421GE-TNRT — это воплощение передовых технологий, надежности и готовности к самым амбициозным вычислительным задачам.

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SYS-421GE-TNRT 4U 2xLGA3647 DDR4x16 24x2.5" HS 2x1600W Redundant




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
4U
Socket
LGA 4677
Форм-фактор материнской платы
ATX
Чипсет
есть
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
22110
Размер дисковой корзины
4
Развернуть
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
437 x 178 x 737
Масса
29.7
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем серверную платформу SuperMicro SYS-421GE-TNRT — готовое решение для создания высокопроизводительной и чрезвычайно надежной вычислительной инфраструктуры. Этот сервер, выполненный в корпусе высотой 4 юнита, идеально подходит для развертывания в современных дата-центрах, где на первом месте стоят мощность, бесперебойность работы и эффективное использование ресурсов. В основе платформы лежит передовой чипсет Intel C741, поддерживающий два процессорных разъема LGA 4677. Это позволяет создавать мощные двухпроцессорные конфигурации, где каждый процессор может иметь тепловыделение до 350 ватт, что гарантирует поддержку самых производительных моделей для решения задач любого уровня сложности. Сервер открывает новую эру в скорости обработки данных благодаря поддержке оперативной памяти стандарта DDR5. На материнской плате установлено тридцать два слота, что позволяет установить до восьми тысяч ста девяносто двух гигабайт памяти при использовании модулей объемом 256 гигабайт каждый. Работая на частоте до пяти тысяч шестисот мегагерц, эта система памяти обеспечивает мгновенный доступ к информации, что критически важно для работы с большими данными, сложными виртуальными средами и ресурсоемкими приложениями. Конфигурация системы хранения данных продумана для достижения максимальной гибкости и производительности. Сервер поддерживает установку до шестнадцати накопителей форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SATA, что позволяет создать обширное и отказоустойчивое хранилище. Для ускорения работы системных приложений или кэширования предусмотрено два разъема M.2 с интерфейсом PCI-E, поддерживающие накопители большого размера 22110. Высокоскоростное сетевое взаимодействие обеспечивают два встроенных порта с пропускной способностью десять гигабит в секунду, а для удобства удаленного администрирования предусмотрен выделенный интерфейс управления. Особого внимания заслуживает система электропитания. Сервер оснащен четырьмя блоками питания мощностью две тысячи семьсот ватт каждый, обладающими высшим сертификатом эффективности 80 PLUS Titanium. Такая конфигурация не только обеспечивает огромный запас мощности для полного задействования всех компонентов, но и гарантирует бесперебойную работу даже в случае выхода из строя одного или нескольких блоков питания. Высочайший КПД блоков питания означает минимальные потери энергии и значительную экономию на электропотреблении, что делает данную платформу не только мощной, но и экономически выгодной в долгосрочной перспективе эксплуатации. SuperMicro SYS-421GE-TNRT — это воплощение передовых технологий, надежности и готовности к самым амбициозным вычислительным задачам.
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Серверная платформа Supermicro SYS-421GE-TNRT 4U 2xLGA3647 DDR4x16 24x2.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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