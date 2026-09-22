Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-421GE-TNRT 4U 2xLGA3647 DDR4x16 24x2.5" HS 2x1600W Redundant

Представляем серверную платформу SuperMicro SYS-421GE-TNRT — готовое решение для создания высокопроизводительной и чрезвычайно надежной вычислительной инфраструктуры. Этот сервер, выполненный в корпусе высотой 4 юнита, идеально подходит для развертывания в современных дата-центрах, где на первом месте стоят мощность, бесперебойность работы и эффективное использование ресурсов. В основе платформы лежит передовой чипсет Intel C741, поддерживающий два процессорных разъема LGA 4677. Это позволяет создавать мощные двухпроцессорные конфигурации, где каждый процессор может иметь тепловыделение до 350 ватт, что гарантирует поддержку самых производительных моделей для решения задач любого уровня сложности. Сервер открывает новую эру в скорости обработки данных благодаря поддержке оперативной памяти стандарта DDR5. На материнской плате установлено тридцать два слота, что позволяет установить до восьми тысяч ста девяносто двух гигабайт памяти при использовании модулей объемом 256 гигабайт каждый. Работая на частоте до пяти тысяч шестисот мегагерц, эта система памяти обеспечивает мгновенный доступ к информации, что критически важно для работы с большими данными, сложными виртуальными средами и ресурсоемкими приложениями. Конфигурация системы хранения данных продумана для достижения максимальной гибкости и производительности. Сервер поддерживает установку до шестнадцати накопителей форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SATA, что позволяет создать обширное и отказоустойчивое хранилище. Для ускорения работы системных приложений или кэширования предусмотрено два разъема M.2 с интерфейсом PCI-E, поддерживающие накопители большого размера 22110. Высокоскоростное сетевое взаимодействие обеспечивают два встроенных порта с пропускной способностью десять гигабит в секунду, а для удобства удаленного администрирования предусмотрен выделенный интерфейс управления. Особого внимания заслуживает система электропитания. Сервер оснащен четырьмя блоками питания мощностью две тысячи семьсот ватт каждый, обладающими высшим сертификатом эффективности 80 PLUS Titanium. Такая конфигурация не только обеспечивает огромный запас мощности для полного задействования всех компонентов, но и гарантирует бесперебойную работу даже в случае выхода из строя одного или нескольких блоков питания. Высочайший КПД блоков питания означает минимальные потери энергии и значительную экономию на электропотреблении, что делает данную платформу не только мощной, но и экономически выгодной в долгосрочной перспективе эксплуатации. SuperMicro SYS-421GE-TNRT — это воплощение передовых технологий, надежности и готовности к самым амбициозным вычислительным задачам.