Top.Mail.Ru
Серверная платформа Supermicro SYS-221P-C9R 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1200W Redundant купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Серверная платформа Supermicro SYS-221P-C9R 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R - фото 1
Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R - фото 2
Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
16
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R - фото 1
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R - фото 2
  • Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
539 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730137
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Форм-фактор материнской платы
ATX
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
22110
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
437 x 89 x 630
Масса
17.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х74х28
Вес, кг.
30

Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-221P-C9R 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Характеристики Описание Отзывы Обзоры Вопрос-ответ Представляем серверную платформу SuperMicro SYS-221P-C9R — высокоплотное и энергоэффективное решение для создания производительной инфраструктуры. Данная модель, выполненная в компактном корпусе высотой две стандартные единицы, идеально подходит для центров обработки данных, где критически важны оптимальное использование пространства и вычислительная мощь. В её основе лежит передовой чипсет Intel C741, поддерживающий два процессорных разъема LGA 4677. Это позволяет устанавливать два новейших процессора с максимальным тепловыделением до трехсот ватт каждый, обеспечивая беспрецедентный уровень производительности для решения самых сложных задач, будь то виртуализация, базы данных или высокопроизводительные вычисления. Сервер оснащен шестнадцатью слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является залогом высокой скорости доступа к данным. Поддерживаются модули типа RDIMM с тактовой частотой до пяти тысяч шестисот мегагерц. Благодаря возможности установки модулей объемом до двухсот пятидесяти шести гигабайт каждый, совокупный максимальный объем памяти системы достигает впечатляющих четырех тысяч девяноста шести гигабайт. Такой ресурс позволяет работать с огромными массивами информации в реальном времени без каких-либо задержек. Гибкость системы хранения данных — одно из ключевых преимуществ данной платформы. Она предоставляет возможность установки до шестнадцати накопителей форм-фактора два с половиной дюйма с интерфейсом SATA, что идеально для создания масштабируемых массивов хранения. Для ускорения работы с критически важными приложениями предусмотрено два разъема M.2 формата 22110 с высокоскоростным интерфейсом PCI-E. Целостность и отказоустойчивость данных обеспечивается дискретным контроллером RAID с восемью разъемами Slimline SAS, позволяющим создавать надежные конфигурации массивов. Сетевое взаимодействие осуществляется через два гигабитных интерфейса Ethernet, а для удобства удаленного управления предусмотрен выделенный порт IPMI. Надежность и бесперебойность работы системы гарантирует конфигурация из двух блоков питания мощностью тысяча двести ватт каждый, модель PWS-1K23A-1R. Эти блоки питания обладают высшим сертификатом энергоэффективности Titanium, что значительно снижает общие эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию. Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R — это сбалансированное и надежное решение, сочетающее в себе высокую вычислительную мощность, передовые технологии хранения и премиальную энергоэффективность для вашего бизнеса.

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SYS-221P-C9R 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1200W Redundant




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Форм-фактор материнской платы
ATX
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
22110
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
1200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
437 x 89 x 630
Масса
17.4
Страна производитель
Китай
Описание
Характеристики Описание Отзывы Обзоры Вопрос-ответ Представляем серверную платформу SuperMicro SYS-221P-C9R — высокоплотное и энергоэффективное решение для создания производительной инфраструктуры. Данная модель, выполненная в компактном корпусе высотой две стандартные единицы, идеально подходит для центров обработки данных, где критически важны оптимальное использование пространства и вычислительная мощь. В её основе лежит передовой чипсет Intel C741, поддерживающий два процессорных разъема LGA 4677. Это позволяет устанавливать два новейших процессора с максимальным тепловыделением до трехсот ватт каждый, обеспечивая беспрецедентный уровень производительности для решения самых сложных задач, будь то виртуализация, базы данных или высокопроизводительные вычисления. Сервер оснащен шестнадцатью слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является залогом высокой скорости доступа к данным. Поддерживаются модули типа RDIMM с тактовой частотой до пяти тысяч шестисот мегагерц. Благодаря возможности установки модулей объемом до двухсот пятидесяти шести гигабайт каждый, совокупный максимальный объем памяти системы достигает впечатляющих четырех тысяч девяноста шести гигабайт. Такой ресурс позволяет работать с огромными массивами информации в реальном времени без каких-либо задержек. Гибкость системы хранения данных — одно из ключевых преимуществ данной платформы. Она предоставляет возможность установки до шестнадцати накопителей форм-фактора два с половиной дюйма с интерфейсом SATA, что идеально для создания масштабируемых массивов хранения. Для ускорения работы с критически важными приложениями предусмотрено два разъема M.2 формата 22110 с высокоскоростным интерфейсом PCI-E. Целостность и отказоустойчивость данных обеспечивается дискретным контроллером RAID с восемью разъемами Slimline SAS, позволяющим создавать надежные конфигурации массивов. Сетевое взаимодействие осуществляется через два гигабитных интерфейса Ethernet, а для удобства удаленного управления предусмотрен выделенный порт IPMI. Надежность и бесперебойность работы системы гарантирует конфигурация из двух блоков питания мощностью тысяча двести ватт каждый, модель PWS-1K23A-1R. Эти блоки питания обладают высшим сертификатом энергоэффективности Titanium, что значительно снижает общие эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию. Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R — это сбалансированное и надежное решение, сочетающее в себе высокую вычислительную мощность, передовые технологии хранения и премиальную энергоэффективность для вашего бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Supermicro SYS-221P-C9R 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1200W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...