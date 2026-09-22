Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-221P-C9R 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Характеристики Описание Отзывы Обзоры Вопрос-ответ Представляем серверную платформу SuperMicro SYS-221P-C9R — высокоплотное и энергоэффективное решение для создания производительной инфраструктуры. Данная модель, выполненная в компактном корпусе высотой две стандартные единицы, идеально подходит для центров обработки данных, где критически важны оптимальное использование пространства и вычислительная мощь. В её основе лежит передовой чипсет Intel C741, поддерживающий два процессорных разъема LGA 4677. Это позволяет устанавливать два новейших процессора с максимальным тепловыделением до трехсот ватт каждый, обеспечивая беспрецедентный уровень производительности для решения самых сложных задач, будь то виртуализация, базы данных или высокопроизводительные вычисления. Сервер оснащен шестнадцатью слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является залогом высокой скорости доступа к данным. Поддерживаются модули типа RDIMM с тактовой частотой до пяти тысяч шестисот мегагерц. Благодаря возможности установки модулей объемом до двухсот пятидесяти шести гигабайт каждый, совокупный максимальный объем памяти системы достигает впечатляющих четырех тысяч девяноста шести гигабайт. Такой ресурс позволяет работать с огромными массивами информации в реальном времени без каких-либо задержек. Гибкость системы хранения данных — одно из ключевых преимуществ данной платформы. Она предоставляет возможность установки до шестнадцати накопителей форм-фактора два с половиной дюйма с интерфейсом SATA, что идеально для создания масштабируемых массивов хранения. Для ускорения работы с критически важными приложениями предусмотрено два разъема M.2 формата 22110 с высокоскоростным интерфейсом PCI-E. Целостность и отказоустойчивость данных обеспечивается дискретным контроллером RAID с восемью разъемами Slimline SAS, позволяющим создавать надежные конфигурации массивов. Сетевое взаимодействие осуществляется через два гигабитных интерфейса Ethernet, а для удобства удаленного управления предусмотрен выделенный порт IPMI. Надежность и бесперебойность работы системы гарантирует конфигурация из двух блоков питания мощностью тысяча двести ватт каждый, модель PWS-1K23A-1R. Эти блоки питания обладают высшим сертификатом энергоэффективности Titanium, что значительно снижает общие эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию. Серверная платформа SuperMicro SYS-221P-C9R — это сбалансированное и надежное решение, сочетающее в себе высокую вычислительную мощность, передовые технологии хранения и премиальную энергоэффективность для вашего бизнеса.